Рассылка от Госуслуг может быть только с адреса no-reply@gosuslugi.ru

Мы заботимся о безопасности Госуслуг. Но важно, чтобы вы также всегда были бдительны. Не открывайте письма якобы от Госуслуг с других адресов, не переходите по ссылкам и не звоните по указанным там номерам.

Как узнать, откуда заходили в аккаунт

Проверить список устройств, с которых входили в ваш аккаунт, и завершить все активные авторизации в приложениях семейства Госуслуг можно в разделе «Безопасность».

Как защитить свой аккаунт на Госуслугах

Обращайте внимание на отправителя электронного письма. Госуслуги пишут только с адреса no-reply@gosuslugi.ru

Всегда проверяйте ссылку страницы, по которой переходите. Единственно верный адрес Госуслуг — gosuslugi.ru

Устанавливайте приложения только из официальных источников, обращайте внимание на то, кто разработал приложение в онлайн-магазине

Пользуйтесь антивирусными программами

Никому никогда не называйте данные для входа в Госуслуги — логин, пароль, сведения о втором факторе защиты и смс-код для восстановления доступа. Они могут понадобиться только лично вам

Как мы дополнительно защищаем Госуслуги при подозрительной активности

— Ограничиваем вход в разделы Госуслуг с финансовой информацией на 72 часа

— Ограничиваем возможность авторизации с помощью Госуслуг на чувствительных ресурсах. Например, нельзя войти на сайты микрофинансовых организаций и активировать приложение «Госключ»

— Если мошенники рассылают электронные письма или смс от якобы Госуслуг и указывают в них телефоны для связи, мы оперативно блокируем эти номера

Помните: Госуслуги не звонят. Обратиться в техподдержку портала вы можете самостоятельно. Напишите Роботу Максу.