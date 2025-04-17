Дети – о детском концлагере и исторической памяти

Фильм создан кинокомпанией «Триикс Медиа» в рамках проекта «Без срока давности», при поддержке Фонда кино и Российского военно-исторического общества. Это полнометражный художественный фильм, основанный на реальных событиях. Место действия – детский концлагерь в Вырице, где во время немецко-фашистской оккупации маленьких заключенных использовали как доноров крови для раненых солдат вермахта.

Съемки стартовали в декабре прошлого года – здесь же, на мемориале в Зайцево. 11 апреля юные артисты вновь вернулись сюда, чтобы поклониться памяти прототипов своих героев – участников страшной трагедии, потрясшей мир 80 лет назад.

Вот что рассказали ребята о своем видении этой киноработы.

14-летний Марк Александров исполнил одну из четырех главных ролей, сыграв Гришу Куделина:

- Это очень сложная и важная тема, и я всеми силами постарался передать чувства детей того времени. До съемок я, наверное, не до конца понимал всю серьезность тех событий – как мучили детей, какой страх, голод и холод они испытывали. Во время съемок я хотя бы частично смог прочувствовать их судьбу. Я интересуюсь политической темой, но до участия в проекте о существовании детских концлагерей не знал, на слуху были взрослые концлагеря – такие как Освенцим. И когда режиссер Максим Бриус рассказал о сюжете фильма, он меня сильно заинтересовал. Я считаю, что это очень актуальная тема: людям нужно знать историю своей родины.

По словам Марка, его киноработой больше интересуются учителя, нежели одноклассники:

- Учителя – люди взрослые, понимающие, и их удивляет, как мы, маленькие дети, смогли отыграть такую тяжелую тему. Мои ровесники не с таким пониманием относятся и не смогут достаточно погрузиться в эту тему, пока не посмотрят фильм.

- Полезно ли будет современным детям посмотреть такое кино?

- Я очень надеюсь, что каждый родитель отведет своего ребенка на этот фильм и расскажет ему, как было тяжело в военное время.

- Тебе понравился съемочный процесс?

- Конечно. Почти все мои коллеги по съемочной площадке стали для меня друзьями, и каждый наполнял этот проект по-своему. И по мере работы я всё больше осознавал, как тяжело сниматься в кино, особенно на такую тему. У меня было несколько сцен, когда я по-настоящему плакал, и это было ненаигранно. Когда осознаешь, как детей мучили, хочется реветь без остановки. Бывало такое, что режиссер даже подходил ко мне и успокаивал.

- Хотелось бы продолжить сниматься в кино?

- Конечно, я на этом собираюсь построить свою жизнь. Надеюсь, этот фильм будет уверенным шагом в данном направлении.

Первоклассница Ева-Виктория Солодова, сыгравшая Люсю Сверчкову, призналась, что иногда на съемках было сложно, но она всё равно была уверена, что всё получится. И вообще, сначала она сниматься не хотела, а когда пришла на площадку, сразу появился интерес. Несмотря на свой юный возраст, Ева-Виктория еще до съемок в картине знала о существовании детских концлагерей, но без страшных подробностей. Во время съемочного процесса она очень переживала за детей, страдавших в лагере.

Шестиклассник Даниил Рубашевский рассказал о своей роли Степки-кочегара:

- Степка-кочегар – это мальчик, который работает при коменданте, делает для него черную работу. Он нужен коменданту, поэтому спит около печки, его чуть лучше кормят и в принципе условия жизни у него не такие суровые, как у других детей. …Это был очень страшный лагерь, откуда мало кто возвращался живым. В К-3 привозили детей, брали у них кровь и переливали раненым немцам. Снимаясь в фильме, я понял, как было плохо детям моего возраста, когда они работали на фашистов за кусочек хлеба и отвратительную воду с кусочками картошки. Не болели – работали, а болели – тоже работали. Наши современники порой забывают о том, как это было страшно…

11 апреля ребята возложили цветы к Вечному огню и подарили красные гвоздики ветеранам – бывшим малолетним узникам фашизма, посетившим мемориал в этот памятный день.

В церемонии принял участие исполнительный директор регионального отделения Российского военно-исторического общества в Ленинградской области Владимир Казаков:

- 11 апреля 1945 года узники лагеря в Бухенвальде подняли восстание, а вскоре пришли войска союзников и освободили их. Именно эти бывшие узники впоследствии выступали обвинителями на Нюрнбергском процессе. ООН объявила 11 апреля Международным днем узников нацистских концлагерей. Когда этот вопрос стали более внимательно изучать, выяснилось, что многие военные и детские концлагеря находились на оккупированных территориях СССР. Были они и в Гатчинском районе. И очень важно, что кинематографисты обратились к этой теме, а Российское военно-историческое общество поддержало эту идею. Фильм получился непростой, тяжелый, который нужно будет понимать и осознавать.

Владимир Казаков поделился, что председатель Российского военно-исторического общества, советник президента РФ Владимир Мединский отметил особую роль губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко в деятельности регионального отделения Российского военно-исторического общества: «Есть взаимодействие, есть понимание и есть хорошие перспективы сотрудничества, и наше региональное отделение было объявлено титульным».

Екатерина Дзюба