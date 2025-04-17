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Кто останется без света 18 апреля в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 18 апреля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.

Рубрики:  ЖКХ

18.04.25 с 09:30 до 17:30

Сусанинское ТУ:

п. Сусанино, линия 1-я, 2 линия ,3-линия, Петровский проспект.

 

18.04.25 с 09:00 до 16:30

Вырицкое ТУ:

 д. Горки. 

 

18.04.25 с 10:00 до 17:30

Сяськелевское ТУ:

д. Акколово.        

 

18.04.25 с 09:30 до 17:30

Пудостьское ТУ:

д. Черново. 