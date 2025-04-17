Кто останется без света 18 апреля в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 18 апреля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.
Рубрики: ЖКХ
18.04.25 с 09:30 до 17:30
Сусанинское ТУ:
п. Сусанино, линия 1-я, 2 линия ,3-линия, Петровский проспект.
18.04.25 с 09:00 до 16:30
Вырицкое ТУ:
д. Горки.
18.04.25 с 10:00 до 17:30
Сяськелевское ТУ:
д. Акколово.
18.04.25 с 09:30 до 17:30
Пудостьское ТУ:
д. Черново.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.