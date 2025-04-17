Молинологи всех стран, объединяйтесь!

Молинология – наука об изучении мельниц и других механизмов, использующих кинетическую энергию движения воды и ветра. Масштабная встреча специалистов, прямо или косвенно имеющих отношение к мельницам, состоялась в бывшей усадьбе архитектора Андрея Штакеншнейдера – в павильоне музейно-выставочного комплекса, расположенного у старой мельницы на берегу реки Ижора.

Со всей России и даже из-за рубежа приехали на Гатчинскую мельницу участники конференции, чтобы обменяться опытом по сохранению и развитию этих самобытных инженерных сооружений.

Инициатором проведения конференции выступила АНО «Гатчинская мельница». Главным партнером стал Фонд целевого капитала Русской молинологической ассоциации. Эта организация уже много лет занимается вопросами изучения, сохранения, восстановления и популяризации мельниц и мельничного дела.

Масштаб и география мероприятия поразили самих участников: Липецкая, Ленинградская, Архангельская, Самарская области, Республика Карелия, Калининград, Санкт-Петербург, а также Республика Беларусь. Историки, архитекторы, реставраторы, музейные работники и предприниматели делились наработанным опытом в области мельничного дела, изучения, восстановления и создания мельничных объектов.

На конференцию были приглашены ведущие научные специалисты и практики по строительству, реставрации ветряных и водяных мельниц России и Республики Беларусь, руководители и специалисты исторических и краеведческих музеев.

На берегу Ижоры участников конференции гостеприимно приветствовал руководитель оргкомитета, учредитель АНО «Гатчинская мельница» Владимир Епешин. Торжественное открытие сопровождалось театрализованным представлением о прошлом Ижорской земли. В живописных природных декорациях участники местного фольклорного коллектива разыграли небольшой спектакль по мотивам народных преданий.

В культурной программе участников конференции было посещение Мариинского дворца – одного из лучших произведений архитектора Андрея Штакеншнейдера. Близкий друг и партнер проекта «Гатчинская мельница», главный хранитель Мариинского дворца Мария Шапошникова пожелала всем успешной работы, а еще – полюбить это дивное место. С благодарностью за подвижнический труд Мария Шапошникова передала Владимиру Епешину особый подарок – киот с благословением от настоятеля Храма Святого Николая Чудотворца, протоиерея Петра Мухина.

В музейном павильоне особый тон мероприятию задавал концерт классической музыки на тему воды и сказочных существ, связанных с нею.

Двухдневная международная научно-практическая молинологическая конференция была приурочена к началу реставрационных работ на Гатчинской мельнице – памятнике культурного наследия регионального значения. Заместитель главы администрации Гатчинского округа Мария Титова отметила уникальность мероприятия и самого места его проведения, особую творческую атмосферу, высокий профессиональный состав участников и отличную подготовку.

Говоря о развитии комплекса «Гатчинская мельница», Мария Леонидовна выразила уверенность, что со временем в его состав войдет и расположенная у мельницы территория «Розовой дачи» Андрея Штакеншнейдера. И тогда это действительно будет единая музейно-выставочная площадка.

Как сообщил Владимир Епешин, противоаварийные работы на Гатчинской мельнице планируется закончить в конце лета. С первых дней за их ходом наблюдает областной комитет по сохранению объектов культурного наследия.

До конца текущего года АНО «Гатчинская мельница» согласует и представит проект реставрации. И тогда, если всё будет складываться благополучно, через пару лет старая мельница обретет новую жизнь, а вместе с ней распахнет двери в сказочный мир и резиденция Водяного. Каким будет ее хозяин – пока тайна. Для гостей и участников конференции творческая команда Гатчинского товарищества художников представила целую галерею романтических, лирических, властных и прекрасных образов. Выставки так и называлась – «Водяной Гатчинской Мельницы: от поверий к воплощению».

Конференция получила положительный резонанс. Участники признавались в соцсетях, что им «посчастливилось стать участниками знакового для России мероприятия».

- Приятно было встретиться с уже добрыми знакомыми, еще приятнее было познакомиться с профессионалами, о которых нам только рассказывали. Мы пополнили свой багаж знаний в непростом вопросе техничес-

кого устройства мельниц. Познакомились с успешными практиками восстановления и создания мельниц и мельничных комплексов как просветительских и культурно-познавательных центров. Очень поразили креативным подходом новгородцы, которые поделились разработками педагогического инструментария в коммуникации с современными подростками. Мы рассказали о своем проекте «Водяная мельница деревни Киндасово», подарили всем желающим книгу, выпущенную в рамках проекта «Колесо истории» и пригласили в гости. Мы вдохновились и идем дальше покорять вершины неизведанного, – поделились впечатлениями участники из Карелии, а также выразили благодарность команде усадьбы Штакеншнейдера за создание теплой атмосферы, вкусную домашнюю еду и перспективу дальнейшей дружбы и сотрудничества.

Татьяна Можаева