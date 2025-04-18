Выставка «Сопричастие» в Рождествено: как сохранить связь времен

Сохранение исторических объектов, памятных мест, вещей с историей возможно, если рядом находится человек, который понимает их ценность и готов брать на себя ответственность за них. Выставка рассказывает, почему люди становятся хранителями, каким образом они сохраняют культурное наследие, с какими трудностями сталкиваются, где берут силы, как объединяются и передают из поколения в поколение культурные реликвии. Сами объекты культурного наследия становятся не только свидетелями меняющегося мира, но и вещественным свидетелем жизни и трудов его хранителей.

В экспозиции представлены интервью с хранителями культурного наследия и волонтерами. Также здесь можно увидеть уникальные артефакты, найденные в Ленинградской области и нынешнем Гатчинском округе.

Нашим гидом по выставке стал начальник отдела музейно-просветительской работы Международного центра реставрации Дмитрий Шумилов.

Экспозицию открывает часть оригинального сруба «Домика няни А.С. Пушкина», которую сохранила директор этого музея в деревне Кобрино.

- Во время реставрации необходимо было заменить большую часть сруба, который находился в плохом состоянии, - напомнил Дмитрий Шумилов. - Мы задаем своим посетителям философский вопрос: если постепенно заменить сгнившие части корабля Тесея на новые, будет ли он по-прежнему считаться кораблем Тесея? Где на самом деле хранится историческое наследие? Может быть, его впитывали эти бревна, которые были совсем тоненькими деревцами, когда эти земли еще принадлежали шведам... Может быть, эти деревья набирали свою толщину во время Петровских походов... Или, может быть, они приобрели свою ценность на протяжении двухвековой истории с момента строительства дома для семьи Арины Родионовны. А может быть, большую часть ценности им придали люди, которые сохранили этот дом и создали в нем музей.

Интересна история старинной церкви Ильи Пророка из небольшой деревеньки Мягозеро в Подпорожском районе, где практически уже не осталось жителей.

- Все мы дорожим видами, знакомыми нам с детства, - говорит Дмитрий Шумилов. - Когда мы приезжаем в места, где родились, нам хочется увидеть то, что напоминает нам о нем. Но при этом сами мы хотели бы жить в новом доме со всеми удобствами. Возникает вопрос: как и что нужно сохранять, а, главное, кто должен это делать, кто должен сохранять эти исторические дома, в которых давно уже нет жителей? Жители Подпорожского района тоже задумались об этом и решили законсервировать церковь Ильи Пророка, чтобы она дальше не разрушалась. Они поставили задачу сохранить облик пространства вокруг нее, найти средства и людей для того, чтобы восстановить эту церковь в будущем.

В экспозиции есть и предметы из коллекции музея-усадьбы «Рождествено», которая сейчас закрыта на реставрацию. Центральным экспонатом стал старинный альбом для фотографий. Как рассказал Дмитрий Шумилов, однажды на экскурсию в музей пришла посетительница — жительница села Рождествено. После экскурсии она указала на портрет, висящий на стене, и сказала, что фотографии этого человека хранятся у нее дома в фотоальбоме. Оказалось, этот альбом некогда принадлежал семье Набоковых, и в нем действительно сохранилось несколько фотографий дяди Владимира Набокова и его прадеда.

В музее-усадьбе хранится еще один интересный экспонат — старинный буфет, который передала в музей петербурженка.

- Она его очень любила, но он был совершенно не нужен ее потомкам, - говорит Дмитрий Шумилов. - Эта женщина приезжала в Рождествено каждый год и писала своему «другу» - буфету письмо, в котором рассказывала, как у нее прошел год, излагала какую-нибудь историю из своего детства, которая была связана с этим буфетом.

Удивительным образом попал в музей-усадьбу бюст Николая I, представленный на выставке.

- Его обнаружили, когда строили дорогу в деревне Выра, - рассказывает Дмитрий Михайлович. - Ковш экскаватора что-то зацепил и поднял его наверх. Можно только предполагать, как он оказался в земле...

Еще один удивительный экспонат — старинное кресло, которое решили оставить таким, каким оно было передано в Рождественский музей.

- Это был первый предмет в коллекции музея из усадьбы Батово, и именно в таком виде он стал экспонатом, - говорит Дмитрий Шумилов. - С этим стулом связана и переплетена история разных поколений. Он пережил несколько эпох. С приходящими к нам детьми сотрудники музея сочиняли истории о том, почему и зачем нужны колесики на передних ножках стула, почему здесь несколько обивок, когда и как он мог потерять один из своих подлокотников...

Об истории усадьбы Набоковых напоминает прекрасно выполненный макет барского дома.

- Глядя на исторические здания, понимаешь, что дом начинает разрушаться и пропадать, как только он становится никому не нужным, - говорит Дмитрий Шумилов. - И усадьба Набоковых — хороший пример этому. Изначально она строилась для управляющего городом Рождествено, потом последовательно перешла семейству Набоковых-Рукавишниковых. После революции нашлись люди, которые внимательно описывали находившиеся в нем вещи: идея сделать в этом доме музей, не вывозя из него предметы, сохранялась до второй половины 1920-х годов. По всей вероятности, после войны в этом доме находилось общежитие, потом школа. Дети очень любили ходить в эту школу, говоря: мы учимся во дворце! Потом здесь образовался краеведческий музей, а еще позже - музей Набокова. И никогда не прекращалась цепочка людей, передающих этот дом буквально из рук в руки. Он был действительно нужен каждому, поэтому и сохранился до наших дней.

Как говорит Дмитрий Шумилов, на самом деле потребность сохранять исторические памятники возникает у очень многих людей. На выставке можно увидеть и другие примеры сохранения исторического наследия. Среди них - меценатская деятельность на мельнице Штакеншнейдера в деревне Мыза-Ивановка, история сохранения усадьбы «Скворицы» в селе Никольское, в которой разместилась психиатрическая больница им. Кащенко. Разрушающийся усадебный дом во что бы то ни стало решил сохранить главный врач больницы Олег Лиманкин. Сейчас там музей, восстановлено уникальное здание церкви-театра.

Выставка «Сопричастие» была создана в партнерстве Международного центра реставрации и музея-усадьбы «Рождествено», при участии музея «Домик Няни А.С. Пушкина» в Кобрино, Открытой финской гостиной, Мельницы Штакеншнайдера, Голландской кухни, АНО «Связь времен», усадьбы «Суур-Мерийоки», Санкт-Петербургской городской психиатрической больницы №1 им. П. П. Кащенко, проекта «Общее Дело. Возрождение деревянных храмов Севера».

Выставка «Сопричастие» будет открыта для посещения до 30 апреля 2025 года по предварительной записи +7 (812) 501-81-75 (телефон доступен в будние дни с 9.00 до 17.30). Гатчинский район, с. Рождествено, Музейная ул., д. 2

Юлия Лысанюк