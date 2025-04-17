В Ленобласти студенты с инвалидностью получат именную стипендию губернатора

Если у вас во дворе возник строительный городок – радуйтесь: ваш дом попал в программу капремонта. Будут ремонтировать крышу, фасад или сети. Например, на улице Хохлова в Гатчине жильцы домов №19 и №21 уже не первую неделю наблюдают под окнами подготовительный процесс. Размещение строительных бытовок и биотуалетов во дворах – дело законное и неизбежное, когда речь идет о капремонте.