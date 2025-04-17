В Ленобласти студенты с инвалидностью получат именную стипендию губернатора
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал распоряжение о назначении именной стипендии для 59 ленинградских студентов с инвалидностью.
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Стипендия установлена для студентов государственных учреждений профессионального образования и ВУЗов, реализующих программы среднего профессионального образования. Размер стипендии – 5 000 рублей, выплачивается она независимо от получения других выплат.
Именные стипендии учреждены в качестве материальной поддержки с целью создания условий для профессиональной подготовки, гармоничного развития одаренных студентов-инвалидов, которые обучаются в образовательных организациях Ленинградской области.
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