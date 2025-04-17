X Фестиваль малой прессы: награды и разговор о важном

10 апреля журналисты районных, муниципальных и корпоративных СМИ Петербурга и Ленинградской области встретились на ежегодном Фестивале малой прессы, где состоялась церемония награждения победителей творческого конкурса и панельная дискуссия на тему освещения специальной военной операции.

Журналистский конкурс проходил в пяти номинациях, в том числе в честь Года защитника Отечества, к 80-летию Победы, к столетию футбольного клуба «Зенит», а также в номинациях, посвященных краеведению и малому бизнесу – местному производству и импортозамещению. Организаторы получили 140 заявок от 46 редакций Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В номинацию комитета по печати Ленобласти было подано 39 работ, посвященных героям и защитникам Отечества, и журналисты «Гатчинской правды» разделили первое место.

Второе место заняли авторы газеты «Красная звезда» – Анна Тюрина, Маргарита Варанкина и Татьяна Зезюлина, третье – Екатерина Фокеева из газеты «Заневский вестник». Областные редакции также были отмечены и в других номинациях.

Как нас запугивают – взгляд психиатра

В панельной дискуссии приняли участие писатель, спецпредставитель губернатора Ленинградской области в зоне СВО, депутат областного парламента Сергей Мачинский; журналист, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Малькевич; а также участник спецоперации, руководитель Регионального центра профдиагностики Кластера комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО в Ленинградской области Назар Долицкий.

Обсуждалась злободневная и непростая тема: как местной прессе рассказывать о героях специальной военной операции, как противостоять деструктивному влиянию в медиасфере и можно ли предавать огласке происходящее на театре военных действий. Отдельно на повестке дня стоял вопрос освещения образа участника СВО и широко растиражированная проблема посттравматического стрессового расстройства – ПТСР, так называемого «афганского» или «чеченского» синдрома. Теперь, видимо, появится новый термин – «синдром СВО».

Назар Долицкий – врач-психиатр, добровольно служивший в зоне спецоперации врачом и просто солдатом, говорил о правильном отношении к участникам СВО и грамотном освещении этой темы – в свете вражеской пропаганды. Ибо замечено, что в средствах массовой информации исподволь началось нагнетание страха перед возвращающимися бойцами. Общество постепенно запугивают аббревиатурой ПТСР и сеют тревогу.

- Начиная с Майдана и Дома профсоюзов в Одессе, главная задача наших врагов – запугать, – говорит Назар Долицкий. - На Украине многие приняли Майдан просто потому, что было страшно. А страх в основном формируется от непонимания и незнания. Запугивание – главный инструмент наших противников. И сейчас они работают в том же направлении, чтобы создать страх перед теми, кто возвращается с войны. Все помнят «вьетнамский синдром», «афганский синдром», когда у бойцов по возвращении домой возникали трудности с адаптацией в социуме. Сейчас нам пытаются внушить, что каждый участник СВО вернется в состоянии посттравматического стрессового расстройства, и здесь уже возникает некая стигматизация.

ПТСР – как избежать диагноза?

Назар Анатольевич объяснил, что такое, собственно, этот пресловутый синдром.

- ПТСР – это диагноз, заболевание, которое имеет свои критерии, симптомы и механизмы развития. ПТСР развивается не сразу на выходе – это отсроченная реакция после прекращения действия стресса. Т.е. человек, вернувшийся после стресса (а участие в боевых действиях – это однозначно стресс, дистресс), какое-то время адаптируется к мирной жизни, и, если возникают провоцирующие факторы, у него может развиться посттравматическое стрессовое расстройство. А может и не развиться. И здесь определяющей является среда, в которой он оказался.

Какую же среду, какое социальное окружение встречает боец, возвращаясь с фронта?

- Первая эмоция, которую ты испытываешь дома после СВО – это непонимание, – говорит Назар Долицкий, основываясь на собственном опыте. – Не секрет, что сейчас в нашем обществе произошел своеобразный раскол, сформировалось два параллельных мира (отсекаем тех, кто бежал из страны и т.п.). Один мир – это те, кто работает на победу: воюет на фронте и помогает нашим бойцам в тылу, кто участвует в информационной борьбе; страна, которая объединилась от Калининграда до Дальнего Востока. И это объединение делает СВО Отечественной войной – на наших глазах снова формируется нация. И есть некий параллельный мир, который от всего этого страшно далек, и вот этот параллельный мир вызывает у военнослужащих колоссальное недоумение.

Как пояснил Назар Анатольевич, при возвращении из зоны СВО человеку комфортно в среде таких же, как он – бойцы инстинктивно пытаются попасть в общество единомышленников, туда, где встретят понимание. Это и есть превентивная мера против ПТСР. Формирование эмпатичной среды – один из инструментов профилактики посттравматического стрессового расстройства.

Надо ли избегать с вернувшимися разговоров на тему войны?

- Наоборот, приходя домой с фронта, ты в этом еще живешь – избегание темы создает дискомфорт. Больше года прошло, как я вернулся из зоны боевых действий, но мы с ребятами продолжаем об этом говорить, у нас есть потребность вспоминать, как там было… Однако когда возникает уже психопатологическая, депрессивная симптоматика, этим должны заниматься специалисты, и это лечится, – пояснил психиатр.

Назар Долицкий напомнил, что в недалеком будущем военнослужащие начнут возвращаться тысячами, и общество должно быть к этому готово:

- Задача журналистов – доносить до людей это понимание через образы героев, чтобы мы встретили этих ребят как своих. Они должны жить в нашей ментальной среде. Задача блогеров, локальных СМИ – сформировать информационную повестку. Мы должны работать вместе: медики, соцработники, журналисты, чтобы создать иммунитет против стигматизации и ту почву, когда ПТСР будет исключительным случаем.

Всё дело – в обостренном чувстве справедливости

Сергей Мачинский подчеркнул, что русская война – всегда за справедливость. Так уж сложилось исторически: так было и во Вьетнаме, и в Афганистане, и в Сирии, и теперь на Донбассе. Мы помогаем там, где сильные обижают слабых.

- В чем заключается проявление ПТСР? Оттуда приходит человек с обостренным чувством справедливости. Он пошел воевать за справедливость и отстаивал ее несколько лет с оружием в руках. А здесь он сталкивается с несправедливостью в отношении себя или своих близких. И он привычно берется за оружие, чтобы справедливость восстановить. И наша задача, чтобы в обществе было как можно меньше проявлений этой несправедливости.

Кстати, как напомнил Сергей Мачинский, после Великой Отечественной войны ни о каком ПТСР никто не слышал:

- Герои вернулись в подготовленное общество, которое их ждало, и все, кто воевал, встречали безусловное уважение. Не было и разногласий на почве присвоения званий. Вернувшихся с фронта советское государство сразу разделило на три категории: инвалид войны – человек, потерявший здоровье в ходе защиты Родины; ветеран войны – человек, который на момент окончания Великой Отечественной войны – 9 мая 1945 года – находился в боевых подразделениях и был награжден государственными наградами. И было звание «участник войны» – человек безусловно уважаемый, но на момент окончания войны он проходил службу в тыловых подразделениях и госнаград не имел. И у каждого был свой знак отличия.

Как заметили участники дискуссии, сегодня звание ветерана боевых действий получают даже те, кто никакого участия к таковым действиям не имел, а, например, вел строительные работы на освобожденных территориях. Не допустить нивелирования ветеранского звания могут средства массовой информации, рассказывая людям о героях фронта и героях тыла, чтобы обыватели поняли разницу и каждому воздавали по заслугам.

Подводя итог обсуждению, председатель комитета по печати Ленинградской области Тимур Зайнуллин подчеркнул, что работа СМИ – это просвещение:

- В информационном поле вакуума не бывает – пустоты очень быстро заполняются. Но чем? Если мы не занимаем медиапространство созидательной повесткой, с большим удовольствием это сделают наши оппоненты.

…Важно, что наши журналисты попросили чаще привлекать экспертов с пленарной дискуссии для профессиональных мероприятий в регионе. Это лучшая оценка, и мы этот наказ обязательно исполним.

Андрей Соколов