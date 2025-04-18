На пьедестале – клуб единоборств ЯРС
В Красном Селе 12 и 13 апреля прошли региональные соревнования по рукопашному бою, посвященные 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Участвовали юноши и девушки 12–17 лет, а также юниоры и юниорки 18–21 год.
Не обошли турнир вниманием воспитанники Гатчинского клуба единоборств ЯРС. В возрастной категории 12–13 лет спортсмены заняли 3 командное место, в категории 14–15 лет – 1 командное место, в категории 16–17 лет – 2 командное место.
В личном зачете:
- завоевали золотые медали – Александр Дмитриев, Каролина Ярешко, Карина Безиновски, Николай Макленков, Павел Глуханов, Карэн Осипян, Тимур Каргинов, Егор Коршунов, Никита Понкратов, Тигран Осипян;
- вернулись с соревнований с серебряными медалями – Алексей Емельянов, Семен Кузьмин, Карэн Осипян, Матвей Панченко, Владислава Хабарова, Александр Феденко, Георгий Икаев;
- завоевали бронзовые медали – Добрыня Гладин, Прохор Кузьмин, Михаил Новак, Данила Поликарпов, Максим Христолюбов, Мирза Мурачуев.
Поздравляем всех ребят и их тренера Дениса Абрамова!