Общая Победа, общая память

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в своём выступлении подчеркнула значимость памяти о героизме защитников в годы войны, отметив особую роль Ленинградской земли в общей Победе. В своей речи она напомнила о новом Дне воинской славы — 9 августа — Дне окончания Ленинградской битвы.

Благодаря личной инициативе Президента России В.В. Путина 1 апреля были внесены соответствующие изменения в Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России».

К 9 августа 2025 года в регионе планируется масштабная программа памятных мероприятий, посвященных Дню окончания Ленинградской битвы.

«Для Ленинградской земли, которая пережила самые страшные годы блокады, сохранение исторической памяти — это не только долг перед прошлым, но и основа настоящего. Наш общий праздник — День Победы — по праву остаётся объединяющим началом для многонационального народа. Сегодня, как и 80 лет назад, нам важно быть едиными, помнить, кто мы, и за что плечом к плечу сражались предки всех народов Советского Союза. И каждый раз, когда мы собираемся вместе — это свидетельство того, что память о подвиге не только сохраняется, но и формирует национальное единство», — прокомментировала вице-губернатор Ленинградской области Анна Данилюк.