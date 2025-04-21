Ленобласть развивает сотрудничество с Пакистаном
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Пакистан в России Мухаммадом Джамали и губернатором провинции Белуджистан Джаффаром Мандохелем.
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Стороны обсудили поставки продукции АПК и стройматериалов, обмен опытом по переработке отходов, сотрудничество в сферах культуры и образования через Международный клуб дружбы Ленинградской области.
«Совсем скоро — 1 мая — мы будем отмечать 77 лет с даты установления дипломатических отношений между нашими странами. Ленинградская область очень заинтересована в наращивании партнерских отношений, кооперационных и торгово-экономических связей в сфере и агропромышленного комплекса, и образования, и культуры. Знаем об интересе к нашей отрасли по переработке отходов. Готовы делиться опытом в этой сфере на примерах создаваемых в нашем регионе новых мощностей по переработке», — отметил Александр Дрозденко.
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