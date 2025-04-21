Продажа спиртного — под контролем

«Принятые меры имеют именно тот эффект, на который мы рассчитывали. Добросовестные предприниматели развивают бары, кафе и рестораны, создавая комфорт для гостей, помогают повышать туристическую привлекательность региона. Основная цель ограничений заключалась в борьбе с так называемыми «наливайками», которые создавали неудобства в ночное время для жителей многоквартирных домов. По данным МВД, количество правонарушений, совершенных лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, в Ленобласти снизилось в 2024 году на 6,6%», — отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета экономического развития инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

1 сентября 2024 года вступил в силу областной закон, которым установлены дополнительные ограничения продажи алкоголя в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях, а также новые требования к розничной продаже пива и пивных напитков.

В настоящее время на территории Ленинградской области ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции установлены в отношении:

- магазинов – с 22.00 до 09.00;

- объектов общественного питания, расположенных в МКД, за исключением ресторанов – с 23.00 до 09.00;

- кафе при наличии лицензии – с 02.00 до 09.00.