Ветерану СВО из Соснового Бора оказали медицинскую помощь

Однако вскоре после возвращения домой у защитника начались сильные боли, пользоваться протезом стало невозможно. Помощь ему оказала социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества» по Сосновоборскому городскому округу Елена Ларичева.

Координатор помогла бойцу оперативно попасть на консультацию и обследования к специалистам в Медицинский центр имени Г.А. Альбрехта, где было принято решение проводить еще одну операцию.

Сейчас Игорь проходит постоперационное восстановление. В этом ему также помогает социальный координатор и, конечно, самый родной человек — мама.

«Спасибо огромное фонду и социальному координатору. Появилась надежда на дальнейшую активную жизнь. Хочу жить и работать!» — поделился ветеран СВО.

В планах у Игоря — пройти реабилитацию и протезирование в областном Кластере комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО. В этом также окажет поддержку фонд «Защитники Отечества».