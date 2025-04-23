Гатчинские художники – о войне

Тема Великой Отечественной войны, к сожалению, близка всем, ведь не было семьи, которой бы она не коснулась. И хотя прошло уже очень много времени с тех пор, среди нас есть и такие люди, которые помнят страшную военную реальность.

Нонна Дёмина представила на выставке портрет своего отца – военного летчика-истребителя. Нонна Николаевна – дитя

войны. Она родилась незадолго до ее начала в Сталинграде. Отец ушел на войну, а Нонна с мамой оставались в Сталинграде. Когда начались массированные налеты немцев на город, семью вывезли в Казахстан.

- Это были тяжелые, но невероятно значимые для всех нас события, которые соприкасаются с реальностью, в которой мы сейчас живем, – отметила на вернисаже Нонна Дёмина. - Поэтому очень важно сохранить память поколений, соприкоснувшихся с войной. Я уверена, мы скоро дождемся дня, когда будет победа над злом, с которым мы сражаемся сейчас.

Картина Марии Глебко посвящена маме и реальному событию в ее жизни. Когда началась война, ей было двенадцать лет. Их село попало в оккупацию в первые же дни войны.

- Мама не любила рассказывать о войне, – говорит Мария Глебко. - Но одну историю она нам рассказала. Когда немцы уже уходили, они шли через село в течение трех суток: сначала тяжелая артиллерия, потом легкая, затем пехота. Один из солдат вышел из строя и зашел к ним во двор. Там стоял стог сена, и он хотел поджечь его. Мама взяла камень и замахнулась на него. Немец вытащил наган, постоял-подумал, сунул его обратно и ушел...

Юрий Чудновский был связан по своей службе с авиацией. На выставку он представил портреты военных летчиков и штурманов. Среди его героев – штурман звена «ночных ведьм» Лидия Демешева и легендарный летчик Виктор Талалихин.

Украшением вернисажа стало выступление молодых музыкантов – студентов музыкально-просветительского колледжа им. Бориса Тищенко. В их исполнении прозвучали песни военных лет.

На выставке можно увидеть работы Александра Грошева, Юрия Чудновского, Надежды Качуровской, Ирины Кузьменко, Валентины Капустиной, Нонны Дёминой, Надежды Пестрецовой, Ольги Рыкуновой, Ирины Кройтор, Геннадия Садомовского, Ивана Радюкевича, Владимира Шестова, Марии Глебко, Бориса Исмаилова, Дмитрия Швецова, Анастасии Швецовой, Ирины Калугиной, Светланы Новицкой, Дарьи Нестеренко, Юлии Кудрявцевой, Петра Шулякова, Вячеслава Данилова. В экспозиции также представлены работы гатчинского художника Сергея Ильина и картины из фонда музея города Гатчины.

Выставка «80-летию Победы посвящается...» продлится в музее города Гатчины до 22 июня.

Юлия Лысанюк