Гатчинскому Дворцу молодёжи – 25!

Юбилей отмечали в камерном зале теперь уже бывшего Дворца молодежи. Спустя четверть века сокращенное название Гатчинского Дворца молодежи, «ГДМ», перешло городскому подростково-молодежному клубу. Само учреждение стало назваться Молодежный центр Гатчинского округа, но при этом адрес его остался неизменен: Гатчина, ул. Достоевского, д.2.

ГДМ: диалог поколений

Вели юбилейное торжество кавээнщики 90-х – теперь успешные гатчинские предприниматели и молодые лидеры XXI века, пока еще студенты.

В динамичном видео ГДМ ярко отчитался за последнее десятилетие. Не скрывая слез и волнения, самые старшие и опытные сотрудники поделились воспоминаниями – как и почему окунулись в эту жизнь, кто первым встретил в ГДМ и чем удивил, почему здесь работают уже много лет. Эти трогательные лирические монологи так и назвались – «Мой ГДМ».

В чествовании нынешней команды Молодежного центра во главе с директором, депутатом Гатчинского округа Викторией Черновой, приняли участие все, кто работал и работает с молодежью. С поздравлениями выступили председатель комитета по молодежной политике Ленинградской области Марина Григорьева, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина, заместитель главы администрации Гатчинского округа Павел Иванов, председатель комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Сергей Пименов и многочисленные партнеры учреждения.

Дипломы, благодарности и подарки получили практически все сотрудники Гатчинского Дворца молодежи и гости.

Много добрых слов было сказано о первом руководителе Гатчинского Дворца молодежи Почетном гражданине города Гатчины Юрии Ивановиче Назарове. Участники встречи, выпускники ГДМа благодарили его за отеческую поддержку, мудрые слова, за искреннюю и бескорыстную помощь в самореализации и профессиональном становлении.

С особыми словами благодарности и творческим подарком своему наставнику выступила лауреат международных конкурсов, организатор и преподаватель вокальной мастерской Фатима Мазурова, чья звезда зажглась в Гатчинском Дворце молодежи, когда она была еще ученицей школы №7.

На самом деле всё началось в 90-е

Всё течет, всё изменяется. Отвечая запросам времени, за минувшие четверть века не раз менялись основные векторы деятельности, формы и методы работы Дворца молодежи. Но молодежь остается молодежью, и Дворец молодежи предлагает ей интересный и развивающий досуг, ведет патриотическую работу, организует работу молодежных трудовых бригад.

Сейчас цели и задачи молодежной политики, которые только определялись в конце 1990-х, строго выверены, благодаря чему работа ведется в заданном курсе. И уже мало кто помнит, как после развала Советского Союза и в середине 90-х остро стояла задача «вытащить» молодежь с улицы, предложить новые идеалы, заинтересовать креативных и активных ребят, воспитать позитивных лидеров, любящих свою страну и малую Родину. Эту задачу поддерживал глава города Гатчины Станислав Семенович Богданов. Были попытки открыть современный молодежный клуб на исторических развалинах бывшей суконной фабрики – одном из самых старых зданий Гатчины. Но средств не хватало, и не было настоящего организатора. Без денег и штата за это дело взялся депутат городского совета Юрий Назаров. Как он сумел это сделать – отдельный рассказ. Но он и стал на 17 лет директором Гатчинского Дворца молодежи, который только в 2000-м получил официальный статус.

Без бюрократизма и проволочек Юрий Иванович поддерживал все молодежные инициативы и направлял их в позитивное русло. Дети сначала приходили к нему на дискотеку, а им тут ненавязчиво предлагалась масса интересных занятий: школа эстетического развития для девочек, современная музыка и рок, студия каратэ, восточная гимнастика, творческая площадка…

Отдельное направление – работа с трудными подростками, профориентация и социальная адаптация. Первые трудовые бригады, где дети могли подзаработать, создавались именно для них.

Клуб молодых журналистов, поддержанный комитетом по делам молодежи города Гатчины, тоже появился в конце 90-х. Его офис находился сначала в кабинете директора ГДМ, а затем – в собственном помещении во втором крыле здания. В начале

2000-х годов клуб журналистов вырос в Молодежный информационный центр города Гатчины, включавший в себя клуб журналистов и молодежную редакцию, которая готовила тексты, рисунки, фотографии и макеты молодежных полос для газет «Гатчинская правда» и «Гатчина – ИНФО», а также сотрудничала с местным телевидением «Ореол ТВ».

Юные журналисты с разных школ города и учреждений профобразования, пройдя «Школу лидерства», представляли Гатчину на региональных молодежных форумах. Неоднократно становились победителями областного молодежного фестиваля «Мы вместе» и грантовых конкурсов проектов. Ребята были удостоены чести принять участие во Всероссийском проекте «Диалог юных» и по его итогам летали на самолете «Як-40» в Великий Устюг на родину Деда Мороза.

За более 10 лет через Молодежный информационный центр прошли сотни ребят. Кто-то стал профессиональным журналистом, а кто-то, как Марина Григорьева (Шуваева), – руководителем регионального уровня.

Четверть века назад в ГДМе уже проходили музыкальные баттлы: поединки, брейн-ринги, конкурсы молодых семей, краеведческие встречи с участием старожилов, концерты-подарки для ветеранов, встречи с выдающимися людьми, Героями Отечества. В 1999 году в ГДМ начало работать Морское собрание, что еще больше обогатило молодежную среду.

Зал Дворца молодежи и сейчас очень мал. Поэтому, начиная с 90-х годов, крупные мероприятия организовывались на открытых сценах Гатчины или в дружественных учреждениях. Так, в клубе завода «Кризо» несколько раз с успехом прошел городской рок-фестиваль, собравший более 15 молодежных групп и профессиональное жюри. Лучшие молодежные команды были удостоены чести выступить на Дне города.

История больших автопробегов по местам боевой славы тоже началась в ГДМ благодаря феноменальным организаторским способностям Юрия Ивановича, сумевшего зажечь идеей комитет по делам молодежи города Гатчины, поисковиков, школы и достать необходимый транспорт.

И сейчас ГДМ остается настоящим домом для молодежи Гатчины; местом, где каждый может найти поддержку, вдохновение и возможности для самореализации.

Программы и проекты ГДМ помогают ребятам развить свои способности, найти друзей и узнать больше о себе и окружающем мире. Обучение, творчество, волонтерство, спортивные мероприятия, а также множество праздников и культурных событий – всё это остается неотъемлемой частью жизни не только ГДМ, но и всего города.

И вот перевернута еще одна страница истории. Впереди новая жизнь, теперь уже у Молодежного центра Гатчинского округа.

Татьяна Можаева