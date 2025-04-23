В 47 регионе расширены полномочия в сфере охраны объектов культурного наследия

Законопроект подготовлен в целях приведения областного законодательства в соответствие с Федеральным законом № 444-ФЗ от 30 ноября 2024 года, его авторами выступили парламентарии Михаил Коломыцев, Андрей Гардашников и Дмитрий Рытов.

Согласно изменениям, уполномоченный орган по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия 47 региона получает право принимать решение о необходимости отнести объект культурного наследия регионального и муниципального значения к объектам, находящимся в неудовлетворительном состоянии. Это полномочие субъектов предусмотрено федеральным законодательством и необходимо для правового регулирования дальнейших действий в отношении подобных сооружений.

По словам одного из инициаторов законопроекта Михаила Коломыцева, преимущество обновленного областного закона состоит в том, что на уровне региона он позволяет максимально оперативно реагировать на угрозу разрушения памятников культуры и принимать своевременные меры по их восстановлению. Кроме того, принятые поправки создают правовые условия для вовлечения инвесторов в сферу сохранения и восстановления объектов культурного наследия народов Российской Федерации путем заключения концессионных соглашений.

В ходе обсуждения законопроекта у депутатов возникли вопросы. Так, Андрей Лебедев поинтересовался, сколько на данный момент в области объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии. По словам заместителя председателя областного комитета по сохранению культурного наследия Галины Лазаревой всего в Ленобласти 4600 объектов (2000 из них регионального значения), и примерно 20% находятся в неудовлетворительном состоянии. Александр Перминов попросил уточнить, не рассматривается ли вариант выкупа или аренды культурных объектов с условием приведения их в надлежащий вид. Ответ был утвердительным - такая деятельность ведется, но желающих, увы, не так уж много.

По итогам обсуждения законопроект был принят в первом и третьем чтениях.

Пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области