Бюджет Ленобласти: социальный и профицитный

«Каждый бюджетный рубль, каждая бюджетная копейка и каждое решение, которое принималось в бюджете, были направлены на повышение благосостояния наших граждан. И мы за цифрами бюджета всегда старались видеть и квадратные метры соцобъектов, и погонные метры отремонтированных и построенных дорог, и социальные выплаты, и, в целом, повышение благосостояния жителей Ленинградской области. Мы сохранили социальную направленность бюджета и все обязательства перед людьми, которые мы брали в течение последних 10 лет — и 2024 год не стал исключением — все были выполнены вовремя и в срок. Мы не задержали ни одной выплаты, ни социального пособия, ни заработных плат. <…> По итогам года мы смогли сформировать хорошие резервы на 2025 год, что стало возможно благодаря очень слаженной работе нашей общей команды — Команды 47», – отметил зампред регионального правительства Роман Марков в отчете об исполнении областного бюджета-2024.

Поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета выросли на 9,7% в сравнении с 2023 годом. Расходы бюджета за год увеличились на 18,9% — на 40,7 млрд рублей. В регионе одна из самых низких долговых нагрузок в России, что позволяет выполнять все бюджетные обязательства точно в срок.

Поддержка участников СВО и их семей — одна из самых динамично растущих статей расходов областного бюджета в 2024 году.

За год расходы на меры соцподдержки участников СВО и их близких выросли на 82% — до 11,4 млрд рублей. Ориентир на приоритетное финансирование социальных статей сохранится и в бюджете на следующий год.

За 2024 год областной бюджет Ленинградской области исполнен: — по доходам в сумме 271 149 109,5 тыс. рублей (103,7% плановых назначений в сумме 261 498 758,0 тыс. рублей), — по расходам в сумме 256 089 613,5 тыс. рублей (94,5% плановых назначений в сумме 270 926 822,2 тыс. рублей). Фактический профицит областного бюджета Ленинградской области составил 15 059 496,0 тыс. рублей при плановом дефиците 9 474 318,0 тыс. рублей.