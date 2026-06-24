Для контрактников СВО региональная выплата увеличена до 4 500 000 рублей

Средства перераспределены так, чтобы человек получал больше денег сразу при заключении контракта.

Региональная выплата увеличена до 3 500 000 рублей за счёт включения в неё части средств, которые раньше выплачивались только при наличии государственных наград.

Общая сумма при заключении контракта через пункт отбора Ленинградской области составляет 4 500 000 рублей.

В эту сумму входят:

— 3 500 000 рублей — региональная выплата при заключении контракта*;

— 400 000 рублей — федеральная выплата;

— 450 000 рублей — региональная выплата (с индексацией) или земельный участок в обмен на сертификат по окончании службы.

Для Героев России и награждённых государственными наградами за участие в СВО — дополнительно 150 000 рублей сверх этой суммы.

Таким образом:

— все военнослужащие получают 3 900 000* рублей единовременно при заключении контракта;

— после завершения службы дополнительно предоставляется выплата в размере 450 000 рублей либо земельный участок.

Общий объём выплат и мер поддержки составляет:

— 4 350 000 рублей — для всех военнослужащих;

— 4 500 000 рублей — для Героев Российской Федерации и лиц, награждённых государственными наградами за участие в СВО.

Для соединений и воинских частей войск беспилотных систем предусмотрено:

— один год военной службы по контракту (увольнение с военной службы по истечении контракта — по желанию);

— обязательная подготовка на полигонах в течение двух месяцев;

— выплаты от 50 000 до 500 000 рублей за уничтожение или захват техники противника;

— прохождение военной службы исключительно на должностях, связанных с применением беспилотных систем (перевод на другие воинские должности, в том числе в штурмовые подразделения, запрещён).

Подробную информацию можно получить, позвонив на горячую линию: +7 800 444 11 47

* Региональная выплата в размере 3 500 000 рублей предоставляется лицам, заключившим контракт и зачисленным в списки воинских частей:

— для комплектования полков и батальонов резерва;

— для прохождения военной службы в войсках беспилотных систем Вооружённых Сил Российской Федерации;

— для прохождения службы в воинских частях Испытательного центра «Рубикон».