Для контрактников СВО региональная выплата увеличена до 4 500 000 рублей
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление, которое меняет в сторону улучшения условия выплат для контрактников СВО.
Средства перераспределены так, чтобы человек получал больше денег сразу при заключении контракта.
Региональная выплата увеличена до 3 500 000 рублей за счёт включения в неё части средств, которые раньше выплачивались только при наличии государственных наград.
Общая сумма при заключении контракта через пункт отбора Ленинградской области составляет 4 500 000 рублей.
В эту сумму входят:
— 3 500 000 рублей — региональная выплата при заключении контракта*;
— 400 000 рублей — федеральная выплата;
— 450 000 рублей — региональная выплата (с индексацией) или земельный участок в обмен на сертификат по окончании службы.
Для Героев России и награждённых государственными наградами за участие в СВО — дополнительно 150 000 рублей сверх этой суммы.
Таким образом:
— все военнослужащие получают 3 900 000* рублей единовременно при заключении контракта;
— после завершения службы дополнительно предоставляется выплата в размере 450 000 рублей либо земельный участок.
Общий объём выплат и мер поддержки составляет:
— 4 350 000 рублей — для всех военнослужащих;
— 4 500 000 рублей — для Героев Российской Федерации и лиц, награждённых государственными наградами за участие в СВО.
Для соединений и воинских частей войск беспилотных систем предусмотрено:
— один год военной службы по контракту (увольнение с военной службы по истечении контракта — по желанию);
— обязательная подготовка на полигонах в течение двух месяцев;
— выплаты от 50 000 до 500 000 рублей за уничтожение или захват техники противника;
— прохождение военной службы исключительно на должностях, связанных с применением беспилотных систем (перевод на другие воинские должности, в том числе в штурмовые подразделения, запрещён).
Подробную информацию можно получить, позвонив на горячую линию: +7 800 444 11 47
* Региональная выплата в размере 3 500 000 рублей предоставляется лицам, заключившим контракт и зачисленным в списки воинских частей:
— для комплектования полков и батальонов резерва;
— для прохождения военной службы в войсках беспилотных систем Вооружённых Сил Российской Федерации;
— для прохождения службы в воинских частях Испытательного центра «Рубикон».