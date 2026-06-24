Кто тут лучший пилот беспилотника?

На площадке Гатчинского государственного университета 18 июня прошли первые киберфизические гонки на Кубок губернатора Ленинградской области. Мероприятие объединило почти сотню студентов из вузов Санкт-Петербурга и техникумов Ленинградской области – молодых пилотов БПЛА, готовых продемонстрировать мастерство в комбинированной спортивной дисциплине.

Киберфизические гонки – это состязания, сочетающие виртуальное и реальное управление беспилотниками. Участники сначала проходят этап на симуляторе, а финалисты – гонку на настоящих квадрокоптерах. Такой формат позволяет оценить не только навыки пилотирования, но и способность адаптироваться к реальным условиям, где на полет влияют ветер, помехи и особенности трассы.

На торжественном открытии соревнований участников и гостей приветствовали председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Ирина Кириллова, председатель комитета правопорядка и безопасности региона Андрей Гаврилов и глава Гатчинского округа Виталий Филоненко.

Турнир состоял из двух ключевых этапов. На первом – виртуальном – участники соревновались в симуляторе «Аэросим», где нужно было, управляя дроном в цифровом пространстве, обнаружить условных злоумышленников в виртуальном здании, продемонстрировать точность и скорость реакции.

По итогам первого конкурсного испытания отобрали лучших пилотов для перехода на следующий этап – реальный.

В итоге в финал вышли 16 участников основного зачета и четыре представителя военных вузов. Им предстояло управлять сверхмалыми квадрокоптерами на физической трассе: пройти на скорость круговую полосу препятствий, расположенных на разной высоте. Несмотря на то что конфигурация трассы была достаточно простой, не всем удалось осилить ее без ошибок: реальные условия оказались сложнее виртуальных из-за внешних факторов и необходимости мгновенной корректировки траектории.

В церемонии закрытия соревнований принял участие вице-губернатор Ленинградской области по социальным вопросам Александр Кялин. В своем приветственном слове он подчеркнул важность подобных мероприятий для технологического развития региона:

- Киберфизические гонки – не просто спорт будущего, а реальная площадка для подготовки кадров в сфере беспилотных технологий. Сегодня мы видим, как молодежь осваивает сложные инженерные задачи, учится работать с новейшими разработками. Такие соревнования помогают выявить таланты, которые завтра будут создавать инновации в Ленинградской области, – сказал он.

После подведения итогов были объявлены имена призеров и победителей. В основной группе победил Лев Шпагин – первокурсник Сосновоборского политехнического колледжа, который и увез Кубок губернатора Ленинградской области. В тройку лидеров также вошли Дмитрий Чернов из Беседского сельскохозяйственного техникума и студент Мичуринского многопрофильного техникума Андрей Яковлев.

Как признался абсолютный победитель Кубка, от соревнований он ожидал большей сложности и более высокой конкуренции. Пилотированием дронов Лев Шпагин занимается давно – исключительно в качестве хобби, а в колледже учится на теплотехника. Наставник победителя – заместитель директора колледжа по учебно-производственной работе Виталий Белоглазов – отметил явные способности своего воспитанника и хорошие навыки пилотирования, в том числе в реальном режиме, что и помогло ему обойти всех претендентов на Кубок губернатора.

Помимо гонок, организаторы подготовили насыщенную деловую и образовательную программу. В ГГУ были представлены мастер-классы от инструкторов и экспертов по дронам – ребята узнали о современных технологиях, устройстве систем управления и возможностях применения беспилотников в разных сферах. Участники соревнований проходили интеллектуальный квиз от компании ООО «Аэротэк» – проверку теоретических знаний о принципах работы и эксплуатации дронов. В университете работала выставка техники и вооружения – гости могли вблизи рассмотреть модели беспилотников и задать вопросы разработчикам. Для руководителей и наставников студентов состоялся круглый стол на тему «Подготовка кадров для отрасли беспилотных авиационных систем: от ранней профориентации до профессиональной деятельности».

Соревнования на Кубок губернатора стали не просто спортивным событием, а площадкой для популяризации киберфизических дисциплин среди молодежи, знакомства студентов с перспективами карьеры в сфере разработки и эксплуатации дронов, укрепления связей между вузами, техникумами и индустриальными партнерами региона.

Организаторы и эксперты отметили высокий уровень подготовки участников и выразили надежду, что киберфизические гонки станут ежегодным событием, стимулирующим интерес молодежи к инновационным технологиям в Ленинградской области.

Екатерина Дзюба