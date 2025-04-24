Вместе против коррупции!
С 1 мая начинается прием заявок на Международный молодежный конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!»
Рубрики: Общество
Проведение Международного молодежного конкурса организовано Генеральной прокуратурой Российской Федерации. В нем может принять участие молодежь из всех государств мира от 10 до 25 лет.
Прием конкурсных работ осуществляется с 1 мая по 1 октября 2025 г. на сайте конкурса https://anticorruption.life/, где также размещены правила его проведения, регламентирующие условия участия, критерии оценки работ.
Конкурс проводится по трем номинациям («Лучший плакат», «Лучший рисунок», «Лучший видеоролик») в трех возрастных группах (10-15 лет; 16- 20 лет; 21-25 лет).
Подведение итогов конкурса, объявление победителей и призеров приурочено к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).
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