Вместе против коррупции!

Проведение Международного молодежного конкурса организовано Генеральной прокуратурой Российской Федерации. В нем может принять участие молодежь из всех государств мира от 10 до 25 лет.

Прием конкурсных работ осуществляется с 1 мая по 1 октября 2025 г. на сайте конкурса https://anticorruption.life/, где также размещены правила его проведения, регламентирующие условия участия, критерии оценки работ.

Конкурс проводится по трем номинациям («Лучший плакат», «Лучший рисунок», «Лучший видеоролик») в трех возрастных группах (10-15 лет; 16- 20 лет; 21-25 лет).

Подведение итогов конкурса, объявление победителей и призеров приурочено к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).