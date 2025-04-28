Более 3,5 млн человек за 5 дней проголосовали на Госуслугах за проекты благоустройства
На Госуслугах и в приложении «Госуслуги Решаем вместе» до 12 июня проходит Всероссийское онлайн-голосование за объекты, которые благоустроят в 2026 году. За 5 дней в нём приняли участие более 3,5 млн человек.
Перечень объектов благоустройства был сформирован с учётом предложений жителей. В него вошли более 6 тыс. объектов и дизайн-проектов в 1,6 тыс. муниципалитетах.
Кто и как может проголосовать
На Госуслугах можно голосовать с 14 лет. Нужна подтверждённая учётная запись. Выбрать можно только один объект в районе проживания или регистрации.
За какие объекты можно голосовать
• Парки и скверы
• Детские площадки
• Дворы
• Набережные
• Пляжи
• Улицы
• Пешеходные зоны
Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства проходит в пятый раз. Выбрать, что отремонтируют в следующем году, можно в общественных местах, где дежурят волонтёры с доступом к системе голосования, на Госуслугах или в мобильном приложении «Госуслуги Решаем вместе». В прошлом году проголосовали более 17 млн человек.