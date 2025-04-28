Более 3,5 млн человек за 5 дней проголосовали на Госуслугах за проекты благоустройства

Перечень объектов благоустройства был сформирован с учётом предложений жителей. В него вошли более 6 тыс. объектов и дизайн-проектов в 1,6 тыс. муниципалитетах.

Кто и как может проголосовать

На Госуслугах можно голосовать с 14 лет. Нужна подтверждённая учётная запись. Выбрать можно только один объект в районе проживания или регистрации.

За какие объекты можно голосовать

• Парки и скверы

• Детские площадки

• Дворы

• Набережные

• Пляжи

• Улицы

• Пешеходные зоны

Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства проходит в пятый раз. Выбрать, что отремонтируют в следующем году, можно в общественных местах, где дежурят волонтёры с доступом к системе голосования, на Госуслугах или в мобильном приложении «Госуслуги Решаем вместе». В прошлом году проголосовали более 17 млн человек.