Как спасти свои деньги, если у вас украли смартфон

Во-первых, нужно заблокировать сим-карту. Если салон связи находится поблизости - сразу обратиться туда. Если нет - найти возможность позвонить на горячую линию мобильного оператора с другого телефона (можно, например, быстро попросить телефон у прохожих, знакомых, родственников). Для блокировки нужно будет назвать свои данные.

"Если где-то остался доступ к личному кабинету мобильного оператора - то можно попробовать блокировку через него. Это, пожалуй, самый важный шаг: отрезать путь преступникам к получению любых смс-кодов. Переживать о блокировке не нужно: новая сим-карта с тем же номером легко перевыпускается", - рассказал "РГ" Евгения Боднар, юрист по банкротству физических лиц компании "Финансово-правовой альянс".

Во-вторых, нужно попытаться заблокировать сам смартфон. Для этого нужно быстро найти доступ к интернету с другого устройства. Как пояснила кандидат экономических наук, налоговый консультант, управляющий партнер ГК "РосКо" Алена Яковлева, в случае с Google-аккаунтом и Android-устройством - перейти в браузер, авторизоваться в аккаунте по специальной ссылке, перейти в раздел "Безопасность" - "Ваши устройства" - "Управление…", выбрать украденное устройство. Рядом с разделом "Доступ к аккаунту" нажать "Выйти". Затем измените пароль от своего Google-аккаунта, сохраните нужные данные и очистите информацию в менеджере паролей. "В случае с iPhone - заблокировать устройство и защитить данные можно, даже если айфон отключен - авторизоваться в iCloud с другого устройства, нажать"Найти iPhone", перейти в раздел "Режим потери" или "Заблокировать" и введите код допуска к устройству. Для надежности измените пароль от Apple ID", - говорит она.

В-третьих, нужно заблокировать доступ к порталу "Госуслуг". Для этого можно обратиться в МФЦ - через их службу поддержки (по телефону или электронной почте). Также нужно выяснить, не успели ли злоумышленники сменить номер телефона на госуслугах. "Если телефон они не сменили, можно пользоваться старым, но помните, злоумышленникам наверняка стали известны ваши персональные данные, и в настоящий момент они, вероятно, обращаются в микрофинансовые организации, чтобы получить кредит на ваше имя. Поэтому следует незамедлительно запретить выдачу кредитов себе, воспользовавшись сервисами на госуслугах, а также обратиться в НБКИ и выяснить, не были ли оформлены кредиты на ваше имя", - рекомендует начальник отдела информационной безопасности ПАО "РосДорБанк" Александр Аникиенко.

В-четвертых, нужно обратиться в банки, например, по телефону "горячей линии", сообщить о краже и пройти процедуру смены финансового номера. Для этого потребуется предоставить данные паспорта и другую информацию по запросу специалиста.

"Смените пароли от электронной почты, банковских личных кабинетов, "Госуслуг", социальных сетей и других сервисов, которыми вы пользуетесь, чтобы мошенники не могли получить доступ к деньгам", - советует Елена Яковлева.

Если на смартфоне активировано отслеживание (например, опция "Поиск устройств" на iPhone), контроль (на уровне ОС или стороннего ПО), попытайтесь отследить устройство, продолжает она. "При наличии удаленного доступа - очистите свое устройство от личной информации, паролей, заметок, выйдите из приложений банков и удалите их. Убедитесь, что вы изменили пароли во всех почтовых системах, интернет-ресурсах и критичных сервисах, отвязали старую симку и мобильное устройство от всех аккаунтов. Не забудьте про ВК, мессенджеры ТГ, WhatsApp и другие, какие используете", - говорит Яковлева.

Также нужно обязательно сообщить о краже в правоохранительные органы и зафиксировать факт обращения. Предоставьте имеющиеся сведения о геолокации, опишите обстоятельства инцидента. Важна каждая деталь. Если успокоиться и следовать четко инструкции, потери от кражи будут минимальными.

Что делать, если деньги все же украли? Благодаря поправкам в закон № 161-ФЗ "О национальной платежной системе", банки обязали проверять все переводы и не допускать мошеннических операций, напоминает она. ЦБ РФ называл три признака таких транзакций: перевод на счет из "мошеннической" базы ЦБ РФ; осуществление операций с применением устройств, которые ранее использовали преступники, нестандартный характер перевода - если он отличается от типичных операций по счету. Например, отправка средств из нового местонахождения или перевод странной для конкретного клиента суммы. Банки обязаны вернуть украденные деньги, если мошенники выведут их со счета с помощью средства электронного платежа. К таким средствам относится украденный смартфон.

"Алгоритм действий пользователя: если клиент обнаружит факт кражи, он обязан сообщить об этом в банк. Сотрудники финорганизации проверят обращение и вернут сумму украденных средств в течение 30 суток. Деньги вернут только при наличии заявления от клиента и только если клиент предпринял все меры предосторожности: не сообщал никому банковские данные, обезопасил вход в устройство СМС-паролем и биометрией, закрыл доступ к банковским сервисам, сменил пароль от электронной почты", - объясняет Алена Яковлева.

В банк придется подать несколько заявлений о том, что у вас украли устройство; деньги вы не снимали и просите вернуть средства, так как их вывод со счета был совершен без вашего согласия; о признании кредитного договора недействительным - если мошенники оформили кредит на ваше имя.

"Обезопасить себя от мошенников можно. Для этого нужно хранить пароли не на смартфоне, а в более надежном месте. Хотя бы на ноутбуке, который не подключается к общественному Wi-Fi. Также можно оформить страховой полис, который защитит банковский счет клиента и все привязанные к нему карты. Стоимость страховки стартует от 2400-2800 рублей за год", - заключила Яковлева.

Марина Гусенко, “Российская газета”

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