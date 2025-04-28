Общая память объединяет народы

25 апреля в Кировском районе Ленинградской области прошли памятные мероприятия, объединившие руководителей и представителей консульских и дипломатических корпусов, национальных диаспор и региональных землячеств. Впервые в истории области в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне состоялся международный субботник на территории мемориальных комплексов «Невский пятачок» и «Синявинские высоты» — священных для всей страны мест памяти и мужества.

Мероприятие открылось торжественной церемонией возложения цветов к мемориалу «Невский пятачок». После минуты молчания участники направились на «Синявинские высоты», где прошёл субботник по благоустройству территории. Здесь была произведена уборка памятных мест, высадка деревьев и работы по приведению в порядок мемориальных площадок.

«Сегодняшний международный субботник — это не просто совместная работа по благоустройству. 80 лет назад наши народы воевали вместе плечом к плечу за то, чтобы сегодня жили мы. И сегодня мы также все вместе отдаём дань памяти и уважения нашим героям-защитникам, павшим в боях на Синявинских высотах.

Каждый народ советского союза пережил горькую утрату сотен тысяч, миллионов людей —жертв той ужасной войны. Мы показываем своим примером, как важно сохранять памятные места и мемориалы, историческую память, передавать любовь к родной земле и чувство ответственности подрастающему поколению. Такие важные и искренние мероприятия формируют доверие между народами и укрепляют настоящие человеческие связи», — отметила вице-губернатор по внутренней политике Анна Данилюк.