В День Победы на Мемориале в Зайцево пройдет музыкально-поэтический марафон «Мы вашей памяти будем достойны»
9 мая на Мемориале мирным гражданам Советского Союза, погибшим в ходе Великой Отечественной войны, в Зайцево пройдет музыкально-поэтический марафон «Мы вашей памяти будем достойны», посвященный 80-летию Победы.
Во имя невинных людей, чьи судьбы навсегда забрала война, в память о миллионах загубленных душ матерей, жен, детей, стариков, всех, кто оказался на оккупированных гитлеровскими войсками территориях и в фашистских лагерях смерти – прозвучат пронзительные музыкальные композиции и стихи.
В программе примут участие солист оркестра штаба Западного военного округа Михаил Кузнецов, художественный руководитель международного конкурса русского романса «Гатчинская Романсиада» Борис Дёмин, автор-исполнитель Елена Тальковская, а также женский академический хор «Акварель» под руководством Ирины Городиловой. В формате Открытого микрофона прочитать стихи о войне сможет любой желающий.
Завершится музыкально-поэтический марафон Минутой молчания. Ровно в 18:50, как и по всей стране, у подножия стелы матери с детьми и Вечного огня на минуту воцарится полная тишина: вспомним поименно, помянем тех, кто не дожил до Великой Победы.
Начало в 17:00. Вход свободный.