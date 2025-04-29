Ленинградские герои — на выставке в Енакиево

На фото – два поколения ленинградских героев, одни – освобождали Ленинград и Донбасс в Великую Отечественную войну, их внуки и правнуки – продолжают дело и защищают родное Отечество на спецоперации. Экспозиция к 80-летию Победы доставлена и размещена в подшефном городе при участии регионального отделения партии «Единая Россия».



«Здесь очень хорошие подобраны фотографии, которые уже становятся сегодня архивными. Часть фотографий – реальный архив, которому более 80 лет. Это фотографии ленинградцев-участников Великой Отечественной войны — тех, кто освобождал Ленинград и освобождал Донбасс. И здесь же наши ленинградские герои-участники специальной военной операции. Это связь поколений. И точно так же, как в 1945 мы победили, так и в 2025 году — мы все уверены в победе», – отметил глава региона на открытии выставки.