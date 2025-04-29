Ленобласть открыла представительство в Ташкенте

«Сейчас на площадке представлены образцы продукции ведущих компаний региона. Это заслужившие доверия потребителя товары пищевой промышленности, инновационные решения и материалы, относящиеся к химической промышленности, продукция глубокой переработки древесины, передовые технологии машиностроения и стройматериалы. Этот проект открывает новые возможности для укрепления деловых связей между Ленинградской областью и Узбекистаном, способствует развитию взаимовыгодного сотрудничества. Мы рассчитывает на дальнейшее пополнение витрины товаров, содействие с выходом на азиатский рынок оказывает Центр поддержки экспорта ЛО», - прокомментировал заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

В открытии представительства и в экскурсии по шоу-руму принял участие статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Роман Чекушов.

На постоянной основе представительство работает на территории Технопарка «Инно» в Ташкенте.