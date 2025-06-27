Победы на Кубке по боевому самбо

На турнир съехались 17 команд из семи регионов России - всего 235 участников. Для девушек была единая категория, а вот у юношей их было восемь, начиная с 2018–2019 г.р. Участие в соревнованиях приняли гатчинские самбисты.

Воспитанники Гатчинского спортивного клуба «Сокол» вернулись с Кубка с целым комплектом наград. Кирилл Романейн завоевал четыре золотых медали: он одержал восемь побед, каждую досрочно. У Ильи Аршанского также четыре медали: три золота и одно серебро. Столько же медалей у Добрыни Волкова: три бронзовые, одна золотая. С двумя наградами вернулся Роман Володин: одно серебро и одна бронза.

Поздравляем юных спортсменов и их тренера Александра Смирнова с успехом!