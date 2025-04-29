Ленобласть восстанавливает музеи Мариуполя

«Два музея: ленинградский и краеведческий. Музей блокады Ленинграда в Мариуполе еще называют музеем Жданова. Восстанавливали здание из руин. История уроженца Мариуполя, который руководил блокадным городом, получилась живой и современной. Но вывески на дверях пока не хватает. Краеведческий музей Мариуполя — здание начала XX века, ленинградцы восстановили в изначальном стиле модерн. Множество разрушений, в том числе от пожара. На входе — половецкие бабы. Внутри теперь — функциональное музейное пространство, специальное освещение. Чтобы приблизить открытие — поможем с формированием концепции и оформления экспозиции», — отметил глава региона.