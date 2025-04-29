Помогаем вместе!

26 апреля волонтёры провели день, помогая сотрудникам приюта, в котором содержится более 400 животных. Ребята выгуливали собак, занимались их кормлением, социализацией кошек, а также выполняли хозяйственные работы.

Такие визиты стали доброй традицией для Ленинградского областного регионального отделения Российских студенческих отрядов. Студенты регулярно привозят в приют корма и необходимые вещи, оказывают помощь в уходе за животными и поддерживают порядок на территории.

Подобные акции не только облегчают труд сотрудников приюта, но и привлекают внимание общественности к проблеме бездомных животных.

Студенческий педагогический отряд «Сознание» планирует продолжать оказывать поддержку четвероногим обитателям «ЛапУшек», показывая пример заботы и неравнодушия.