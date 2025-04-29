Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 30 апреля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 30 апреля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
30.04.2025 с 10:00 до 17:00
Пудостьское ТУ:
п. Терволово.
30.04.2025 с 10:00 до 18:00
Веревское ТУ:
д. Романовка, ул. Овражная, ул. Садовая.
д. Ивановка,
СНТ «Ижора».
30.04.2025 с 10:00 до 18:00
г. Гатчина.
СНТ «Электростандарт».
30.04.25 с 10.00 до 18:00
Пудомягское ТУ:
д. Руссолово.
30.04.2025 с 09:30 до 16:30
Дружногорское ТУ:
д. Лампово,
д. Орлино,
СНТ «Орлино»,
ДНП «Орлинка».
30.04.2025 с 09:00 до 17:00
Таицкое ТУ:
д. Истинка,
д. Тихвинка.
30.04.2025 с 09:30 до 17:00
Рождественское ТУ:
п. Дивенский, ул. Мира, ул. Поселковая, ул. Новосельская, ул. 25 Октября, ул. Урицкого, ул. Кирова, ул. Калинина, ул 1-я Лесная, ул. 2-я Лесная, ул. 3-я Лесная, пер. Дружногорский.
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