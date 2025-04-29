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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 30 апреля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 30 апреля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

30.04.2025 с 10:00 до 17:00

Пудостьское ТУ:

п. Терволово.

 

30.04.2025 с 10:00 до 18:00

Веревское ТУ:

д. Романовка, ул. Овражная, ул. Садовая.

д. Ивановка,

СНТ «Ижора».

 

30.04.2025 с 10:00 до 18:00

г. Гатчина.

СНТ «Электростандарт».

 

30.04.25 с 10.00 до 18:00

Пудомягское ТУ:

д. Руссолово.

 

30.04.2025 с 09:30 до 16:30

Дружногорское ТУ:

д. Лампово,

д. Орлино,

СНТ «Орлино»,

ДНП «Орлинка».

 

30.04.2025 с 09:00 до 17:00

Таицкое ТУ:

д. Истинка,

д. Тихвинка.       

 

30.04.2025 с 09:30 до 17:00

Рождественское ТУ:

п. Дивенский, ул. Мира, ул. Поселковая, ул. Новосельская, ул. 25 Октября,   ул. Урицкого, ул. Кирова, ул. Калинина, ул 1-я Лесная, ул. 2-я Лесная, ул. 3-я Лесная, пер. Дружногорский.