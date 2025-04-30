IV Международный фестиваль фортепианных дуэтов «Диалоги невских берегов» в Тихвине

«Какое же это было удивительное музыкальное путешествие! Особенно приятно, что мероприятие прошло в стенах такого красивого и исторически значимого здания. В полном восторге от звучания фортепианных дуэтов - классическая музыка в таком исполнении звучит особенно волшебно. Каждый номер был наполнен особым настроением и глубиной. Особо запомнилось выступление Дмитрия Харатьяна. Было здорово, что смогли приобщиться к высокому искусству в родном городе. Такие культурные события - прекрасная возможность открыть для себя мир классической музыки и провести время всей семьей с пользой», — прокомментировала член Партии «Единая Россия» Александра Коробочкина.

В этом году Международный фестиваль фортепианных дуэтов «Диалоги невских берегов» был приурочен к 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. К этому событию современные российские композиторы написали произведения, посвященные Великой Победе.

Концертные программы Фестиваля проходят в городах, имеющих историческую связь с местами боевой славы, а также в малых городах Ленинградской области — Тихвине, Пикалёво и поселке Сиверском.