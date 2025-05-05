Сегодня вся страна отмечает День городов воинской славы

В конце августа 1941 года гитлеровцы вплотную подошли к Красногвардейску, но не смогли его взять. Фашисты смогли ступить в город (так называлась Гатчина в те годы) только 9 сентября 1941 года.

Множество людей вели борьбу с оккупантами, объединившись в партизанские отряды, подпольные организации и группы. Однако подполье было раскрыто предательницей, в результате чего 25 комсомольцев, отказавшись выдать своих во время жестоких пыток, были расстреляны в парке Сильвия. Это случилось 30 июня 1942 года.

Город был освобождён от захватчиков 26 января 1944 года. После войны Гатчина предстала в ужасающем виде: Большой Гатчинский дворец полностью сгорел, Балтийский и Варшавский вокзалы лежали в руинах, а парки лишились своих деревьев. Уцелело менее четырёх тысяч из 50 тысяч жителей.

«То, что решение президента о придании Гатчине статуса города воинской славы обнародовано за месяц до 70-летия Победы — глубоко символично. Пусть память о подвигах героев живет в наших сердцах! Пусть новые поколения ленинградцев достойно несут знамя победителей! Вечная память всем защитникам Отечества!», - прокомментировал губернатор Александр Дрозденко.

Города воинской славы – это живая память о тех, кто, не щадя жизни, отстаивал свободу и независимость нашей Родины.

История каждого города, удостоенного этого высокого звания, – летопись отваги и самопожертвования.