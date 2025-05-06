В День Победы на телебашне в Санкт-Петербурге включат праздничную подсветку

Ствол высотной доминанты украсит узнаваемая динамическая Георгиевская лента. Прожекторы, расположенные под телебашней, дополнят сценарий яркими световыми лучами, устремленными в темное небо.

Праздничный сценарий подсветки будет работать согласно графику включения городского освещения — 9 мая с 21:50 и до 04 утра следующего дня.

Специальные сценарии в честь Дня Победы покажут на телебашнях Российской телевизионной и радиовещательной сети и в других регионах. Останкинская телебашня будет транслировать на медиафасаде видео в поддержку всероссийской акции «Бессмертный полк».

Тематические световые программы также будут демонстрироваться на башнях и мачтах Благовещенска, Братска, Брянска, Великого Новгорода, Волгограда, Воронежа, Грозного, Екатеринбурга, Казани,Калининграда, Кирова, Костромы, Кызыла, Майкопа, Махачкалы, Мурманска, Назрани, Нальчика, Новосибирска, Омска, Оренбурга, Пензы, Перми, Петрозаводска, Рязани,Самары, Саранска, Саратова, Сочи, Тамбова, Твери, Тулы, Челябинска, Улан-Удэ, Уфы, Черкесска, Якутска, Ярославля и других городов.

Фото: группа ВК “Российская телевизионная и радиовещательная сеть”