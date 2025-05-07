Эстафета Вечного огня началась на берегу Ладоги

Ветераны, жители блокадного Ленинграда, представители власти и молодёжных организаций собрались у символичного места, откуда в 1941 году начиналась Дорога жизни – единственная нить, связывавшая осаждённый город с Большой землёй. В церемонии приняли участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, председатель Законодательного собрания 47 региона Сергей Бебенин, полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, депутаты Государственной думы Сергей Яхнюк и Светлана Журова, а также представители городов воинской славы и иностранные делегации.

– Вся Ленинградская область – от Балтики до Онеги, от Невы до Ладоги и Свири – стала единой линией фронта, – отметил в приветственном слове Сергей Бебенин. – Наши земляки вынесли неимоверные испытания: бомбёжки, голод, потерю близких. За годы войны население региона сократилось на две трети. 900 дней и ночей защитники Ленинградского и Волховского фронтов сдерживали вражеские войска на подступах к Ленинграду. Лужский рубеж, Ораниенбаумский плацдарм, Синявинские высоты, Невский пятачок – эти названия навсегда вписаны в историю как символы беспримерного мужества.

Он подчеркнул особую роль Дороги жизни, ставшей спасением для сотен тысяч ленинградцев:

– Эта ледовая трасса, проложенная по Ладоге, была не просто маршрутом – это был путь надежды. Мы помним подвиг водителей и защитников Дороги жизни, которые под обстрелами и бомбежками доставляли в город хлеб и вывозили обессиленных людей. Сегодня, зажигая Вечный огонь, мы говорим: "Слава героям!"

После возложения цветов к мемориалу стартовал мото- и автопробег «Дороги Победы» вдоль памятников и обелисков музейно-мемориального комплекса «Дорога жизни» в рамках «Эстафеты Вечного огня». Стартовав от мемориала «Разорванное кольцо» во Всеволожском районе, колонна ретротехники – боевых автомобилей и мотоциклов времен Великой Отечественной войны – преодолела маршрут длиной в 18 километров до Румболовской горы. Пробег возглавил Александр Дрозденко.

В пробеге участвовали подлинные экземпляры военных машин и мотоциклов. Путь украсили тематические инсталляции. У каждого мемориального столба стояли военнослужащие и девушки-регулировщицы, которые держали штандарты с названиями городов воинской славы. А у особо знаковых монументов производились залпы дымового салюта.

Продолжились торжественные мероприятия спектаклем-концертом «Дом, озаренный Победой», который собрал зрителей перед большой сценой, организованной в современном парке Песчанка во Всеволожске.

Со сцены поприветствовали собравшихся, не испугавшихся погоды, почетные гости. Губернатор Александр Дрозденко отметил, что инициативе эстафеты Вечного огня в этом году исполнилось 10 лет. Спикер областного парламента Сергей Бебенин напомнил, что в Ленинградской области до сих пор не определены места захоронения около 400 тысяч советских солдат, отдавших свои жизни за Победу. Особые слова благодарности из его уст прозвучали в адрес бойцов поисковых отрядов, которые продолжают кропотливую работу по возвращению имен павших героев. И, конечно, каждый выступающий благодарил солдат Победы, а также ветеранов СВО, которые сегодня, повторяя подвиг отцов и дедов, побеждают нацизм на полях сражений.

Подарком собравшимся стали выступления эстрадно-симфонического оркестра, сводного хора, звёзд театра и кино, а также трогательные чтения писем с фронта.

Пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области

Фото Сергея Вдовина и Валентина Илюшина