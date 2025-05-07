Игорь Рыбаков: страницы гатчинского подполья

Имя Игоря Рыбакова знаковое для Гатчины. Игорь Алексеевич принял участие в работе гатчинского подполья, будучи совсем еще молодым человеком. Работая переводчиком при немецкой комендатуре, он спас множество жизней советских людей. О том, как шла работа над этой книгой, рассказала ее автор-составитель Наталья Викторовна Юронен. Свой рассказ она начала с биографии Игоря Рыбакова.

Игорь Алексеевич Рыбаков родился 22 марта 1922 года в Петрограде. С 1925 года жил в городе Пушкине, учился в школе, которую окончил с отличием в 1941 году. Молодой человек был хорошо образован, начитан, владел языками, играл на фортепиано. Перед ним открывалась широкая дорога. По воспоминаниям его мамы – Веры Николаевны Рыбаковой – он собирался поступать в кинематографический институт, но началась война... Игорь не мог быть призван в армию, потому что болел туберкулезом. Он остался в Пушкине, оказавшись в оккупации с мамой и бабушкой. Вместе с другими мужчинами города Пушкина в сентябре 1941 года Игорь попал в концентрационный лагерь в Гатчине.

Игорь Рыбаков хорошо владел немецким языком, и на него обратили внимание немецкие солдаты. С осени 1942 года он начал работать переводчиком в немецкой комендатуре, одновременно принимая активное участие в одной из подпольных антифашистских групп в Гатчине. Группой, которая называлась «За Родину», руководил Федор Иванович Кирсанов, школьный учитель из Пушкина.

Работая в комендатуре, Игорь Рыбаков получил доступ к важным документам. Он передавал подпольщикам сведения о карательных операциях, о предателях, провоцирующих население, доставал бланки документов, способствуя освобождению многих военнопленных из лагерей Гатчины и переходу их в партизанские отряды.

Игорь был арестован поздней осенью 1943 года. Его привезли в тюрьму в поселок Сиверский, где расстреляли 25 декабря 1943 года. Игорю Рыбакову был всего 21 год, и он лишь немного не дожил до освобождения Гатчины и поселка Сиверский от немецких оккупантов.

Имя Игоря Рыбакова носит одна из улиц Гатчины. В 1974 году на фасаде дома, находящегося на улице И. Рыбакова, была установлена мемориальная доска.

Как рассказала Наталья Юронен, в библиотеке им. А.И. Куприна хранится архив материалов, собранных Федором Ивановичем Кирсановым. Кирсанов также был арестован, но ему удалось выжить, пройдя концентрационные лагеря. После войны Федор Иванович вернулся в Гатчину и стал преподавать рисование и черчение в педагогическом училище и гатчинских школах. Он активнейшим образом занимался военно-патриотической работой. В Гатчине был организован совет бывших участников подполья, который пытался восстановить имена всех подпольщиков, которые действовали в городе.

- Вообще, историей гатчинского подполья начали заниматься в 1960-х годах, – напомнила Наталья Юронен. - Тогда же появились первые публикации об этом в газете «Гатчинская правда». Готовил их вместе с бывшими подпольщиками журналист «Гатчинской правды» Арефьев. Они мечтали издать книгу о Игоре Рыбакове на основе собранных материалов. К сожалению, тогда это не удалось, зато стало возможным теперь.

В конце 1980-х годов архив Федора Кирсанова был передан в «Купринку». Он состоит из газетных статей (в основном из «Гатчинской правды»), фотографий, документов, воспоминаний.

- В 2022 году в нашей библиотеке состоялась выставка на основе этих материалов, – рассказала Наталья Юронен. - И мы решили собрать их вместе, что дало бы нам большой портрет этого молодого человека, о котором будет интересно узнать гатчинцам. Это не исследовательская работа. В нашей книге собраны только документы, которые наиболее ярко передают дух того времени, рассказывают об истории городов Гатчины и Пушкина, раскрывают историю семьи Рыбаковых, воспитавшей такого замечательного молодого человека. Важную роль в создании повествования сыграли воспоминания Веры Николаевны, матери Игоря.

Также в это издание вошли воспоминания товарищей Игоря Рыбакова по подполью, отрывок из исследования о гатчинском подполье Г.Б. Ольдерогге, уникальные архивные фотографии, копии оригинальных документов, список литературы об

И. Рыбакове.

- Огромное счастье, что наконец-то вышла книга, посвященная одному из самых легендарных героев гатчинского подполья, – говорит гатчинский краевед, почетный гражданин Гатчинского района Андрей Вячеславович Бурлаков. - Обидно, правда, что она вышла так поздно, когда ушли многие люди, которые еще помнили Игоря... Сейчас я занимаюсь военной темой и, как ни странно, постоянно выхожу на Игоря Рыбакова. Так, например, я узнал, что Игорь был хорошо знаком и даже дружил с легендарным оперным певцом Николаем Печковским. Игорь был хорошим аккомпаниатором и часто играл на концертах Печковского. Разные люди, разные судьбы, которые удивительным образом пересеклись... У Игоря Рыбакова биография сложная, но очень яркая и достойная для подражания наших будущих поколений. Он был настоящим героем, положившим себя на алтарь нашей Великой Победы... Книга о нем – достойный подарок к юбилею Великой Победы.

Гатчинская библиотека им. А.И. Куприна выражает искреннюю благодарность за помощь в подготовке этой книги и предоставленные материалы историко-мемориальному музею-усадьбе им. П.Е. Щербова, историко-литературному музею города Пушкина, М.В. Орловой (ЦРБ им. Д.М. Мамина-Сибиряка), И.В. Ясиненко (школа №606 Пушкинского района Санкт-Петербурга), А.А. Журак, агентству «Дизайн 47».

Юлия Лысанюк