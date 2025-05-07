Язык пространства, времени, цветов

Мы все живем в неостановимом потоке времени, но при этом свято храним память о местах, к которым привязано наше сердце, где происходили события, важные для нашей жизни или для всей нашей страны. Так, в точках пересечения времени и пространства рождается и наша собственная история, являющаяся неотъемлемой частью истории всего мира.

Алые тюльпаны – вестники любви

Казалось бы, насколько уж эфемерны цветы, как они хрупки и недолговечны, но они тоже могут быть частью нашего мира и нашей повседневной жизни. А некоторые цветы могут даже рассказывать истории, например, целого рода.

Мимо цветочной темы, конечно же, не мог бы пройти Александр Куприн. Используя в своих произведениях язык цветов, он, в сущности, описывал человеческую жизнь: «все эти пестрые гвоздики, яркие хризантемы, задумчивые нарциссы, лиловые гортензии, скромные фиалки и надутые чванные тюльпаны, холодные красавицы камелии и китайские лилии, огромные георгины и великолепные розы соперничали между собой в красоте, аромате, высоте роста, гордились древностью рода».

Первыми гостей «Библионочи» в «Купринке» встречали цветы, сначала – комнатные. В фойе библиотеки бойко проходил «Зеленый обмен» – ставшая уже традиционной весенняя акция сообщества «РазДельный Сбор Гатчина» по обмену комнатных растений.

О цветах, но уже садовых, шла речь в выставочном зале «Купринки». Здесь с беседой «Родовая история и цветы» выступала Мария Краснова, хозяйка «Дома мещанина Парфёнова». Мария выращивает цветы и занимается восстановлением старого родового дома в деревне Кобрино. Как она рассказала, ее прапрадед, мещанин Парфёнов, владел несколькими домами в деревне, успешно управлял торговыми делами. К настоящему времени во владении семьи остался лишь старый деревенский дом, построенный в 1896 году. Изначально здесь располагались бакалейная лавка и пекарня.

По словам Марии Красновой, с алыми тюльпанами – символом любви и богатства – связана семейная легенда Парфёновых. Когда-то ее дед выращивал в Карташевской в своем гараже сортовые тюльпаны. Страсть к тюльпанам, особенно алым, передалась маме Марии, а потом и ей самой.

- Я хочу восстановить наш старый дом и возродить семейное торговое дело, – говорит Мария Краснова. - Вместе с мамой мы выращиваем садовые цветы, мечтаем построить зимнюю оранжерею, а в доме устроить небольшой музей и лавку подарков в историческом стиле.

Пока лавка Марии существует в виде сообщества во ВКонтакте и называется «Дом мещанина Парфёнова». Но уже сейчас здесь можно купить прекрасные, только что срезанные в теплице или на клумбе цветы, приобрести интересные цветочные композиции и сувениры.

«Синие кирасиры в Гатчине: места и история»

И снова – о точках пересечения времени и пространства, но на этот раз – из уст настоящего ученого. Лекцию о легендарных «синих кирасирах» прочитал старший научный сотрудник ГМЗ «Гатчина», хранитель фонда оружия Евгений Родионов.

История Лейб-гвардии Кирасирского Ея Величества Государыни Императрицы Марии Феодоровны полка тесно связана с Гатчиной. Шефами этого полка в царствование Павла I (до 1801 года), и далее с 1856 года были российские императрицы, отчего в его название и вошли слова «Ея Величества». В XIX веке этот полк считался одним из лучших в русской императорской гвардии. Их так и называли – «гатчинские кирасиры» или «синие кирасиры» (по цвету приборного сукна на мундирах).

Евгений Родионов рассказал о том, как и где размещался в Гатчине этот знаменитый полк. «Синие кирасиры» квартировали в городе с 1822 по 1914 годы. Они занимали здание бывших дворцовых конюшен, построенное в конце ХVIII века, а затем полностью перепланированное. Бывшие казармы полка сохранились в Гатчине на Красноармейском проспекте до наших дней: теперь там находится архив Военно-морского флота. Уцелело и здание бывшего Офицерского собрания: оно находится напротив входа в проходную Гатчинского деревообрабатывающего комбината.

От Страны пирамид до Парижа

О путешествии в Египет знаменитого русского художника Ивана Билибина рассказала главный хранитель музея-усадьбы П.Е. Щербова Евгения Боданова. Как известно, Билибин входил в круг близких друзей Александра Куприна. Его имя широко известно в первую очередь по непревзойденным иллюстрациям к русским народным сказкам. Но мало кто знает о его путешествии в Египет и увлечении фотографией.

Волею судьбы с 1920 по 1925 годы Иван Билибин жил с семьей в Каире и Александрии, путешествовал по Сирии и Палестине, изучал египетское искусство. Оказавшись за границей, в чуждой среде, он серьезно увлекся фотографией, рассматривая ее как средство творческой самореализации. Искусство фотографии он применил на Востоке, в мельчайших деталях запечатлевая Страну пирамид. Сегодня часть коллекции «египетских» фотографий и негативов Билибина хранится в Ивангородском художественном музее.

«Библионочь» завершилась выступлением искусствоведа и киноведа Юлии Бутт, которая рассказала о судьбах русских эмигрантов в Париже. Объектом ее внимания стали русские красавицы, снимавшиеся во французском кино 1930-х годов.

Юлия Лысанюк