«С приветом и первым письмом после конца войны...»

Новая экспозиция под открытым небом подготовлена Парковым агентством Ленинградской области к 80-летию Великой Победы. Она разместилась на десяти стендах на одной из аллей Мемориального комплекса. В ее основу легли документы из 14 архивов, 22 музеев, а также семейных архивов из разных регионов России, которых коснулась Великая Отечественная война.

- Мы очень долго готовили эту выставку, долго думали над ее идеей, - говорит научный сотрудник Паркового агентства Ленинградской области Татьяна Исаева. - Для нас было важно, чтобы она получилась интересной для всех гостей мемориала, которые приезжают сюда не только из Ленинградской области и Петербурга, но и из других регионов нашей страны. Чтобы собрать эти уникальные документы, мы связывались со многими архивами, краеведческими музеями России. Очень приятно, что мы получили хороший отклик, все стремились с нами поделиться своими материалами.

Главная тема выставки - радость, которая облетела всю страну в День Победы, 9 мая 1945 года. Этого великого дня ждали долгих четыре года, но не всем суждено было дождаться... Именно в этот день, 9 мая 1945 года, многие жители советской страны, победившей фашизм, захотели написать письма своим близким, чтобы разделить эту радость. Какой была эта радость? Какими смыслами наполняли этот день его свидетели?

Создатели выставки предлагают погрузиться в атмосферу тех дней, когда радость и горечь переплетались, и так хотелось разделить эти чувства с близкими. Экспозиция дает возможность сфокусироваться на простых человеческих словах, мыслях и ощущениях, с которыми этот день был связан у тех, кто запомнил его на всю жизнь.

Мы увидим на стендах письма, написанные в спешке, полные эмоций и надежд; фотографии, запечатлевшие мгновения радости и слез от долгожданных встреч; дневники, в которых сохранились мысли и переживания — все это создает живую картину того времени.

- Все письма просто потрясающие, - говорит Татьяна Исаева. - Среди них есть те, которые были написаны и отправлены именно 9 мая, в День Победы. Есть и фрагменты детских воспоминаний, запечатленных в личных дневниках.

День открытия выставки выдался дождливым, и на стендах, размещенных под открытым небом, как слезы вздрагивают капли. Слезы и на глазах людей, запечатленных на фотографиях, но это уже слезы радости - долгожданной, выстраданной годами горя и потерь. Письма, собранные в экспозиции, представлены в двух вариантах — в оригинале, и в печатном виде. Особое волнение, конечно, вызывают, оригиналы, написанные чернилами или карандашом, часто в спешке.

«Сейчас 3 часа ночи, но никто не спит, по радио передали о капитуляции Германии... Уже не слышно ни одного выстрела, все замерло, все отдыхает после тяжелого времени войны...» (из письма с фронта Владимира Дрынчина 9 мая 1945 года).

«Прошу этот листок вырезать и сохранить как огромную память и счастие за жизнь в огненные годы, которые остались уже позади» (из письма с фронта Бунина В.Н. 9 мая 1945 года).

Некоторые из писем невозможно читать без слез:

«Дорогая Анастасия Петровна! Ваш муж находился на лечении в нашем госпитале. Поступил к нам в очень тяжелом состоянии 14 апреля 1945 года и 21 апреля 1945 года он умер...» (из письма, полученного адресатом 9 мая 1945 года — в День Победы).

Как отмечают сотрудники Паркового агентства, новая выставка перекликается с обновленной галереей архивных фотографий, тянущейся вдоль дороги к Мемориалу в Зайцево. На огромных стендах разместились снимки, на которых запечатлены радостные моменты победного мая 1945-го, подарившего советскому народу долгожданный мир, а также кадры освобождения городов от фашистских оккупантов.

Эта фотохроника была предоставлена архивами и музеями из самых разных уголков страны - Волгограда, Воронежа, Курска, Москвы, Тулы, Ярославля, Крыма и многих других городов. Всего для размещения в галерее было направлено более двухсот фотографий, из которых отобрали 70 снимков. Среди них - фотоработы знаменитых военных фотокорреспондентов Евгения Халдея, Анатолия Морозова, Елены Эварт.

На снимках запечатлены парады победы и демонстрации, митинги и салюты в советских городах, торжествующий советский народ, встречающий долгожданные новости об окончании войны. Также на стендах можно увидеть фотографии городов и сел в момент освобождения их советскими войсками от фашистских оккупантов. Так, например, представлены несколько кадров, сделанных 26 января 1944 года в день освобождения Гатчины. На многочисленных кадрах фотохроники - встречи советских воинов с местными жителями освобожденных городов.

Проезжая вдоль галереи к Мемориалу, стоит чуть замедлиться, чтобы рассмотреть незабываемые эти кадры и напитаться историей трагических и радостных событий, связанных с Великой Отечественной войной.

Выставка «9 мая — День, которого ждали все» будет работать на территории Мемориального комплекса в деревне Зайцево до конца 2025 года.

Юлия Лысанюк