Юбилей музея в юбилей Победы

Очень многое изменилось за два десятка лет: сам музей, руководители, коллектив, прошло несколько административных реформ. Но история этого значимого события сохранилась на страницах «Гатчинской правды» и в видеоархивах.

В дайджесте празднования 60-летия Победы на гатчинской земле «Гатчинская правда» рассказывала о том, как «в Доме культуры поселка Новый Свет в торжественной обстановке был открыт музей воинской славы». На открытие музея прибыли ветераны войны, руководство района, местные жители, журналисты. Самые почетные гости праздника – фронтовики. Двадцать лет назад их было много. На открытие они пришли, как на праздник, с боевыми наградами.

Торжественная часть проходила в холле второго этажа. Мероприятие вела глава администрации Пригородной волости Людмила Нещадим (сейчас глава администрации Гатчинского округа).

Приветствуя собравшихся, глава муниципального образования «Гатчинский район» Александр Худилайнен поблагодарил фронтовиков за ратный подвиг, выразил уверенность, что музей станет еще одним признанным центром героико-патриотического воспитания и кропотливой исследовательской работы. Вместе с фронтовиками глава района перерезал символическую ленточку и осмотрел экспозицию.

- Спасибо ребятам, которые в свободное от работы время, в свои отпуска занимаются благородной поисковой работой, – поблагодарил Александр Худилайнен.

Бойцы поисковых отрядов внесли большой вклад в создание музейного пространства и неслучайно первую экскурсию провел руководитель штаба поисковых отрядов Гатчинского района, сотрудник комитета по делам молодежи Эдуард Брюквин.

- Наша задача, чтобы об этой войне помнили и помнили, какой ценой завоевана победа, – сказал Эдуард Брюквин.

В экспозиции были представлены раритеты, найденные поисковиками на месте боев, в том числе оружие. Стенды и карта боевых действий на Красногвардейском укрепрайоне рассказывали о подвиге защитников гатчинской земли. С первых дней на выставке демонстрировался материал о зверствах оккупантов и сопротивлении врагу.

В числе тех, кто формировал первую экспозицию, – командир поискового отряда «Красногвардейск» Владислав Дубовцев.

- Это только начало! Предстоит очень большая работа, - скромно сказал Владислав Дубовцев двадцать лет назад и отметил, что по большому счету поиск ведется на голом энтузиазме, по велению души, поблагодарил комитет по делам молодежи Гатчинского района, который выделяет посильные средства на захоронение героев Отечества.

Так, в год 60-летия Победы в одном из помещений Дома культуры поселка Новый Свет появилось новое музейное пространство. Пока еще не музей, но, по сути, достойная комната боевой славы. За этим событием стоял большой, длительный труд группы энтузиастов. Каждый год коллекция пополнялась новыми находками поисковиков. Основной вклад сделал опытный поисковик Эдуард Брюквин, которому за патриотическое воспитание молодежи, военно-историческую и краеведческую работу было присвоено звание «Почетный гражданин Гатчинского района».

В феврале 2010 года музей Красногвардейского укрепрайона включили в состав муниципального бюджетного учреждения «Культурно-выставочный центр «Дачная столица», затем он стал структурным подразделением учреждения «Информационно-культурный центр Гатчинского муниципального района «Дачная столица». В 2025 году должен войти в состав Музейного центра Гатчинского округа, а в перспективе – переехать на новую площадку в Гатчину.

Главное, что музей получил юридический статус, вышел на новый качественный уровень и продолжает хранить память.

Современная экспозиция музея посвящена созданию укрепрайона, ополченским подразделениям, оборонявшим его, курсантам-пограничникам, защищавшим Борницкий рубеж, подвигу танкистов роты Зиновия Колобанова, летчикам, оккупации, освобождению Красногвардейского района и другим темам.

Музей активно работает с подрастающим поколением – школьниками и воспитанниками детских садов. Для них разработаны тематические экскурсии, интерактивные занятия, которые позволят по-настоящему прикоснуться к истории: написать письмо-треугольник химическим карандашом, примерить портянки и солдатские сапоги, сделать перевязку «раненному» другу. Полюбилась юным посетителям настольная игра «Почта полевая – почта фронтовая», где военный почтальон должен разнести письма бойцам Красногвардейского укрепрайона.

В год 80-летия Победы 9, 10, 11 и 12 мая музей Красногвардейского укрепрайона приглашает на экскурсию «На защите Ленинграда». Подробнее о мероприятиях музея можно узнать на его официальном сайте.

Татьяна Можаева