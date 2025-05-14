«Дни после Победы» в Гатчинском Дворце

Посетителей встречали экскурсоводы в образах главного хранителя Гатчинского дворца Серафимы Балаевой (работавшей в годы войны в блокадном Ленинграде) и автора довоенного путеводителя по Гатчине Андрея Пац-Помарнацкого (он ушел на фронт 11 июля 1941 года, пос-ле войны стал известным искусствоведом).

Эксклюзивную театрализованную экскурсию придумали сотрудники Гатчинского дворца, основываясь на воспоминаниях хранителей. Эта экскурсия особенная еще и потому, что ее можно посетить только во время празднования Дня Победы.

- Экскурсия довольно трудозатратная, – говорит заведующая отделом работы с посетителями Гатчинского дворца-музея Мария Александрова. - Для того чтобы добиться правильного ощущения, необходимы определенные условия в залах по количеству посетителей. Также нами использованы инсталляции, которые были специально сделаны для этой программы. Коллеги из фондов предоставили часть предметов, чтобы мы впервые показали их публике. Когда составлялась программа, мы хотели показать довоенных и послевоенных хранителей как обычных людей, которые пожертвовали своими жизнями ради сохранения культурных ценностей.

Образы сотрудников Гатчинского дворца-музея 1941 года примерили на себя экскурсоводы Василий Жуков и Татьяна Кузнецова. Авторы просветительской программы подчеркивают, что не нужно искать полного сходства с реальными людьми: образы героев собирательные, а их диалоги созданы по дневниковым записям нескольких сотрудников музея.

- Нужно понимать, что перед вами предстают не конкретные личности, а собирательные образы. Мы хотели, чтобы наши гости увидели в залах дворца предметы, которые помнят не только Павла Петровича и русских императоров, но и тепло рук хранителей и служителей Гатчинского дворца и сохраняют память об этих людях, – говорит Мария Александрова.

Особый интерес вызывает эвакуация музейных предметов.

- С одной стороны, Гатчине повезло. Заранее были составлены списки эвакуированных предметов – так называемые эшелоны эвакуации. Хранители знали, что нужно упаковывать в первую очередь. Но, с другой стороны, большинство мужчин ушли на фронт. Остались одни женщины, которым приходилось заниматься упаковкой предметов. Эвакуировано было порядка 16 тысяч экспонатов, – рассказывает Мария Александрова.

Во время экскурсии гости услышали удивительные истории о предметах, которые вернулись в Гатчинский дворец необычным способом.

Одна из самых интересных историй связана с десятью стульями типа Чиппендейл, которые сейчас стоят вдоль стен в Аванзале. Они не были эвакуированы. Как известно, оккупанты забирали мебель из дворца для своих учреждений и воинских частей, и потом дворцовую мебель находили на всем пути отступления фашисткой армии. А эти стулья далеко не ушли, но музейные сотрудники не знали, где именно они находятся.

Вернулись стулья в музей благодаря неумной энергии и везению Аделаиды Сергеевны Ёлкиной, которая в 1960-1970-е годы была хранителем Гатчинского парка и занималась розыском парковых статуй, которые, предполагалось, могли упасть в озеро. Аделаида Сергеевна по своей инициативе созвонилась с аквалангистами ДОСААФ, и статуи были найдены. Так как необходимые для подобных работ процедуры Аделаидой Сергеевной не были соблюдены, она оказалась в прокуратуре и в кабинете следователя увидела знакомые стулья. Это настолько ее пора-зило, что она тут же с радостью бросилась их осматривать. И, о счастье, на стульях были дворцовые реквизиты. Оказалось, на этих стульях сидел весь отдел.

После разговора с Ёлкиной следователь так проникся, что стал помощником во всех ее музейных делах. Стулья сначала приютили в Гатчинском краеведческом музее. А когда в 1985 году открывали Аванзал, их перевезли в Гатчинский дворец на свое историческое место.

Около четырех тысяч не эвакуированных предметов было обнаружено по горячим следам в Гатчине, Псковской области, Прибалтике, Германии… Возможности эвакуировать всё просто не было. Отбирали самое ценное. В качестве образца старались вывезти хотя бы один из однотипных предметов, например, стульев. А остальные пришлось оставить в Гатчине. Прятали в подвале, в парках…

Малиновые кресла XVIII века французской работы тоже не все были эвакуированы. Их обнаружили после войны в немецком казино в эстонском городе Выру. Нашел кресла Анатолий Михайлович Кучумов, который в те годы заведовал центральным хранилищем и неутомимо разыскивал предметы, похищенные из ленинградских музеев.

Бюро из Гатчинского дворца долгое время хранилось у эстонского хуторянина в сарае. Потом его выкупил местный коллекционер и хранил у себя в Таллине – просто как ценную вещь минувшей эпохи. А потом это бюро разыскал наш известный предприниматель и коллекционер. И выкупил не для себя, а подарил Гатчинскому музею.

Вот такие истории у экспонатов из Гатчины!

Татьяна Можаева