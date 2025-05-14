Каждый мужчина рождается воином

Прадед Людмилы Кривошеевой, главного редактора газеты «Волховские огни» – Михаил Яковлевич Лебедев был участником сначала финской, а потом Великой Отечественной войн. В лесах Карелии, в районе Петрозаводска, отряд связистов из 79-го отдельного батальона связи 272-й стрелковой дивизии, куда входил Михаил, попал в плен к финнам. Это случилось в 1941 году. И только в 1944 году, когда Финляндия была вынуждена выйти из военных действий, боец Лебедев освободился. Но домой вернулся не сразу – прошел через специальные проверки уже на Родине.

Война для Михаила закончилась в 1946 году. Практически ничего родным не рассказывал. Свои воспоминания оставил на страницах дневника, в котором подробно описал все: первый день войны; как воевал в короткий, но очень страшный отрезок времени; как попал в плен – о голоде, холоде, издевательствах и побоях; как проходил проверку и какие чувства испытал, когда вернулся к жене и сыну.

Сергей Кривошеев, муж Людмилы, как миллионы его сверстников шел на службу в армию в 1992 году несмотря на то, что рушилась огромная родная страна, и трудно было предугадать, чем все это закончится. В разных точках то и дело вспыхивали конфликтные «очаги», вчерашние жители одной страны сегодня становились врагами. Особенно «горел» Кавказ, а огонь этот нещадно подогревали извне. В 1994 году Сергей попал в Южную Осетию, многострадальный Цхинвал. Участвовал в боевых действиях. Как и многие другие бойцы тех локальных конфликтов, он немногословен.

«Мои деды – Николай и Константин - сражались в Великую Отечественную войну, им посчастливилось вернуться домой. И мне тоже. Мои оба сына служили в рядах Российской армии, а старший – участник СВО. Так у нас в семье заведено – отдать долг Родине и защищать, если надо», - говорит Сергей Кривошеев.

Александр Кривошеев, сын Сергея и Людмилы, получил повестку во время частичной мобилизации. Решил для себя, что нет такой причины, по которой он не пойдет выполнять свой долг. Так он оказался в зоне специальной военной операции.

«Знал, что придется нелегко, – делится Саша. – Но не жалею вообще ни о чем. Поменялось очень много – понимание жизни, многое осознал, появились новые страхи, но зато старые ушли».

У Александра уже растет сын. Пятилетний Илья – настоящий Кривошеев, он будущий защитник Родины. Есть, с кого брать пример, начиная с прапрадедов.

«Каждый мужчина рождается воином, – считает Людмила. – Если требуется, он активизирует свое предназначение, а если нет, то он все равно остается защитником – своей семьи, друзей».

Только близкие знают, как мама переживала все это время за сына, сколько молитв прочитала… Вместе с мужем Сергеем они стойко пережили известие о ранении Александра. Он частично потерял ногу. После возвращения из госпиталя тяжело проходило восстановление – и физическое, и моральное.

«Все можно восстановить, – говорит Саша, – единственное, что нельзя вернуть – друзей, которые остались на поле боя…»

Александру Кривошееву вручили орден Мужества. Он пользуется протезом, и люди, которые не знают, кто перед ними, даже не догадываются, что этот молодой человек – ветеран боевых действий, что серьезно был ранен.

«В окопах, на поле боя нет национальностей и нет религий, там просто должна быть уверенность в товарище, что он прикроет. Все рядом, бок о бок, как в Великую Отечественную войну. Дело не в том, на каком языке кто говорит и в какого Бога верит, главное – ради какой цели. Ради справедливости», – размышляет Александр.

И вся семья Кривошеевых не сомневается: как 80 лет назад, как в любые другие годы, Победа всегда будет за нами.

Светлана СОЛОНИЦЫНА

Фото Романа Анкудинова, Артема Алюкова, из архива семьи Кривошеевых