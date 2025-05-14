В Ленобласти новый геоглиф — «ПОБЕДА»

«Для нас участие в сегодняшней акции это еще один шаг к сохранению памяти о нашей истории, о нашей великой победе. Деревья, которые здесь будут высажены, они будут составлять для нас очень важное и великое слово — это слово Победа. И это слово можно будет увидеть не только сверху самолета, но и даже из космоса. И очень важно, что Ленинградская область ежегодно участвует в этой акции не только здесь, где мы с вами участвуем, но и в других районах области. А самое главное, что эта акция уже не только российская. Это акция международная, значит все, кто помнит и чтит победителей, в этой акции участвуют. Спасибо всем большое!», — отметил глава региона.

В 2025 году при поддержке областного комитета по природным ресурсам в разных районах прошли 24 мероприятия «Сада памяти», на которых уже высажен целый лес — 67,5 тысяч штук сеянцев и саженцев на площади почти 33 га. Участие в них приняли более 1,5 тысяч ленинградцев.

Цель акции нацпроекта «Экологическое благополучие» — посадить 27 млн деревьев по всей стране в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны.

ПРесс-служба губернатора и правительства Ленобласти