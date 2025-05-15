В Ленинградской области наградили победителей «Диктанта ЖКХ»

В ходе мероприятия координатор федерального партийного проекта «Единой России» «Школа ЖКХ» в Ленинградской области Евгений Смирнов вручил награды участникам, набравшим наивысший результат — 25 из 25 баллов, за успешное выполнение всех заданий Диктанта: Александру Шорохову, Денису Феденко, Даниилу Янченко, Эдуарду Антипенко, Тамаре Васильевой, Ольге Кириковой, Анне Кондратьевой, Елене Куликовой, Валентине Александровой, Лилии Зуевой, Инне Карповой, Артему Игнатьеву, Дмитрию Николаеву, Дмитрию Курчаилову, Юлии Мироновой, Селивёрстову Александру.

«Второй Диктант ЖКХ показал, что интерес к теме жилищно-коммунального хозяйства растёт. Люди хотят разбираться в своих правах, механизмах начислений, управлении домами — и партия «Единая Россия» даёт такую возможность. Благодарим всех, кто принял участие, и тех, кто помог в организации Диктанта на местах», — отметил Евгений Смирнов.

Кроме того, благодарностями были отмечены исполнительные секретари и местные отделения, проявившие активное участие в организации и проведении акции на территории Ленинградской области. За активное участие в организации и проведении акции «Второй всероссийский диктант ЖКХ» в Лодейнопольском районе Ленинградской области благодарность объявлена Халиевой Марине исполнительному секретарю Лодейнопольского района. За активное участие в организации проведения акции «Второй всероссийский диктант ЖКХ» в Выборгском районе Ленинградской области благодарность объявлена Секирко Александру.

Евгений Смирнов также отметил, что по результатам диктанта ЖКХ Ленинградская область заняла первое место в Северо-Западном федеральном округе и 11 место среди всех субъектов Российской Федерации.

«Это, безусловно, заслуга местных отделений и исполнительных секретарей. Сегодня мы их также наградили!», — добавил Евгений Смирнов.

Также Оноцко Николаю из Выборга был вручен партийный билет.

«Диктант ЖКХ» «Единой России» в Ленобласти написали 12 тысяч человек. Тестирование прошло в очном и онлайн-формате. Участники смогли узнать: Как действовать в различных ситуациях в сфере ЖКХ, как защитить права жильцов в спорной ситуации, и как закон регулирует жилищно-коммунальную сферу.

Очные Диктанты прошли во всех районах и округах региона, объединив жителей разных возрастов и профессий, представителей органов власти и управляющих организаций. Напомним, вторую Всероссийскую акцию «Диктант ЖКХ» организовали при поддержке Министерства строительства и ЖКХ России и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.