Школа третьего возраста предлагает пожилым людям просветительские курсы, социальные проекты, культурно-досуговые мероприятия. А еще здесь учат самостоятельно создавать клубы по интересам, организовывать свой досуг и вести волонтерскую деятельность, в том числе просветительскую.

В начале мая в Школе третьего возраста прошла презентация проекта «Вместе по родным местам». На мероприятии присутствовали председатель правления организации Татьяна Кучер и руководители по направлениям деятельности.

Творческий отчет был представлен в формате литературно-музыкальной композиции. Руководитель клуба Светлана Малова и участники проекта по очереди рассказали, как их встретили в Школе третьего возраста, кому и за что благодарны, а также какой путь прошли, чего достигли и каковы дальнейшие планы.

Красивых, творческих женщин объединило желание изучать историю того места, где они живут. Не для всех Гатчина – это малая родина. Большинство членов клуба живут здесь несколько лет, но с готовностью взялись расширять кругозор.

Вот такие признания звучали в этот день:

- У меня есть семья, друзья… А в школе я училась общаться на другом уровне.

- Пустое время и одиночество заполнила школьными занятиями и общением с новыми друзьями.

- Школа помогает нам вести здоровый образ жизни.

- Школа предложила огромное поле для выбора. Здесь каждый нашел себе занятие по душе и способностям. А тем, кто не знал о своих талантах, предоставила возможность открыть их в себе. А еще спасибо за то, что школа дала возможность вместе весело шагать по родным просторам.

Все занятия, курсы, проекты Школы третьего возраста так или иначе направлены на профилактику возрастных ментальных нарушений. Сначала курсистов учат общаться, слушать и слышать собеседника, понимать его и себя. Посещение занятий помогает пожилым людям повысить качество своей жизни и получить радость от оказания помощи тем, кто в ней нуждается.

Проект «Вместе по родным

местам» не стал исключением. Его целевая аудитория – не только члены клуба, а все курсисты Школы третьего возраста и их гости.

Проекту всего несколько месяцев, но за это время курсисты уже многое успели. Постоянно участвовали в волонтерских субботниках по сохранению объектов культурного наследия и знакомились с их историей. В памятные даты вместе посетили несколько культурно-массовых мероприятий в различных учреждениях культуры Гатчинского округа, в том числе круглый стол, спектакль, тематические концерты. Участники проекта сами провели «Праздник весны». Впереди – экскурсия по поселку Прибытково.

Особых слов благодарности была удостоена руководитель мастерской социальных проектов Олеся Казина-Восканян.

- Наш проект родился «под крылом» Олеси Владимировны в рамках мастерской социальных проектов. Здесь мы получили возможность правильно оформить свои мечты и желания: сформулировать идею, определить цель, задачи и свои действия в направлении их реализации, наполнить проект содержанием и определить перспективы, – говорят курсисты.

За время становления клуба состав, безусловно, поменялся, но костяк сохранился. Значит, считают любители краеведения, цели и задачи стоят правильные. Есть удовлетворенность, получены новые знания и впечатления, появились новые друзья и единомышленники. И, конечно, есть желание, энергия и возможность вместе двигаться дальше.

Татьяна Можаева