Более 100 услуг ленинградцы могут получить в МФЦ без паспорта

С момента запуска сервиса в декабре 2024 года более 19 тыс. жителей 47-го региона зарегистрировали подтвержденную биометрию в Единой биометрической системе (ЕБС), из них 53% – женщины, 47% – мужчины. Зарегистрировать подтвержденную биометрию можно лично в центрах обслуживания.

С помощью биометрии в МФЦ можно получить более 100 услуг, где не нужно предоставлять копию документа, подтверждающего личность. Например, при назначении пособия при рождении ребенка, компенсации части расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, присвоении адреса объекту недвижимости и многое другое.

Для подтверждения личности в рамках сервиса обслуживания в МФЦ посетителю потребуется предварительно дать согласие на обработку данных и посмотреть в терминал, установленный в окне обслуживания. После подтверждения личности у сотрудника МФЦ сформируется предзаполненное заявление на оказание услуги.

Такой метод получения услуги позволит существенно повысить скорость обслуживания посетителей.

Сервис доступен в 10 окнах в 5 подразделениях МФЦ региона - в Ломоносове и Новоселье Ломоносовского района, Мурино, Кудрово и п. им. Свердлова Всеволожского района.

В этом году планируется, что получать услуги без паспорта можно будет еще в 30 окнах МФЦ Ленинградской области, площадки определяются.