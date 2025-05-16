Если в желудке поселилась хеликобактер пилори

О том, что такое Helicobacter pylori, и почему медики объявили ей тотальную войну, рассказывает заведующая терапевтическим отделением Гатчинской КМБ, врач-гастроэнтеролог, терапевт Алина Зябченко.

- Обеспокоенность докторов связана с прямыми доказательствами вредности и опасности бактерии. Если раньше специалисты только предполагали, то теперь уже точно доказано: бактерия хеликобактер приводит к атрофическому гастриту, а потом – к язве и раку желудка. Цитологи проанализировали множество случаев и установили связь хеликобактерной инфекции и грозных желудочных заболеваний. Поэтому инфекцию лечить обязательно надо.

- Как лечится хеликобактер?

- Терапия многим покажется агрессивной – два антибиотика в течение 14 дней, но по-другому никак. Были даже рассуждения о том, чтобы добавить третий антибиотик, но пока это не внесли в рекомендации. Пациент в течение двух недель принимает два антибиотика вместе с ингибитором протонной помпы, с пробиотиком и, если надо, с препаратом висмута.

- Что за помпа?

- Ингибиторы протонной помпы – это семейство блокаторов желудочной кислоты, например, омепразол. Может назначаться любой из ингибиторов протонной помпы. Принимать его нужно обязательно, чтобы снижать кислотность. Хеликобактер любит повышенную кислотность, собственно, она и стимулирует ее выработку – создает для себя благоприятные условия. А мы с помощью лечения ухудшаем ей жизнь, чтобы бактерия стала более уязвимой, тогда проще ее победить.

- А пробиотик?

- В рекомендациях стоит энтерол. Его назначают на период эрадикации – лечебную дозу и потом поддерживающую, чтобы восстановить микрофлору.

- А нельзя ограничиться одним антибиотиком, но посильнее?

- Одновременный прием двух антибиотиков принципиален! И дело тут не в силе, а в чувствительности бактерии. Самая большая чувствительность хеликобактер – к кларитромицину с амоксициллином. Причем нужен именно чистый амоксициллин (комбинированный – амоксиклав с клавулановой кислотой не работает). И в паре с кларитромицином. Несмотря на то что эти препараты применяются уже много лет, резистентность бактерии к ним практически не развилась.

- Как переносится такое ядерное лечение?

- В основном лечение переносится хорошо. Да, бывает непереносимость одного из препаратов, и тогда его заменяют другим. Дело в том, что один из этих антибиотиков редко применяется в терапевтической практике, пациенты с ним обычно не сталкиваются. Когда начинают впервые принимать, могут возникнуть побочные эффекты. Тогда прекращается прием препарата, и доктор выписывает другой. Т.е. вначале идут препараты первой линии, но, если началась аллергия или появились побочные эффекты, назначаются препараты второй, третьей линии. Но до этого редко доходит.

- Можно ли вводить антибиотики не перорально, а, например, инъекционно?

- А смысл? Здесь работают немножко другие механизмы. Бактерия находится в желудке и питается тем же, чем и ее хозяин. И антибиотик, поступающий в организм, тоже пойдет хеликобактеру «на закуску», и это будет для него отравой.

- Но ведь многие за свою жизнь неоднократно принимали антибиотики, в том числе и амоксициллин, а хеликобактер выжила, если анализ показывает ее наличие?

- Тот режим приема антибиотиков не соответствует эрадикационной терапии.

- Как проверить, побеждена ли бактерия в результате этой терапии?

- Если нет язвы желудка, которую надо обязательно контролировать через определенный промежуток времени, то через месяц после окончания лечения – не раньше! – сдается С13 уреазный дыхательный тест на хеликобактер. У этого теста самая большая чувствительность. Если он отрицательный, значит, лечение было успешным. Если сохраняются положительные показатели, возможно, потребуется вторая линия антибиотиков. Это бывает нечасто, но мы пациентов преду-преждаем.

- Возможен ли рецидив? Лечился-лечился, вылечился, через несколько лет проверился – а там опять хеликобактер?

- От повторного заражения никто не застрахован. Иммунитета от хеликобактер нет. Заражение происходит фекально-оральным путем, несмотря на то что все люди цивилизованные и моют руки. А лечить надо, иначе могут быть нехорошие последствия.

Бывает так, что в одной семье у кого-то хеликобактер есть, а у кого-то нет. Здесь, видимо, играет роль иммунная система и количество микробных единиц, которые попали в организм.

- Надо ли лечить хеликобактер остальным членам семьи «для профилактики»?

- Ни один врач не назначит вам такую терапию без исследования. Сначала надо выяснить, имеется ли у человека эта инфекция – сдать дыхательный тест на хеликобактер. А если есть какие-то жалобы: боли, изжога, жжение, я рекомендую сделать ФГДС – фиброгастродуоденоскопию. Вдруг там эрозия, язва – от этого зависят сроки лечения. И лучше провериться.

- А детей так же лечат?

- Дети – это особая категория. Никто не возьмет на себя ответственность назначать ребенку два антибиотика, да еще столь длительным курсом. Хеликобактер у них выявляется редко: вероятно, это связанно с особенностью иммунной системы.

- Где можно сдать этот дыхательный тест?

- К сожалению, в поликлинике по полису ОМС С13 уреазный дыхательный тест на хеликобактер не делается. Только в платных клиниках. ФГДС можно сделать бесплатно по назначению врача либо в хозрасчетной поликлинике Гатчинской КМБ на платной основе, в том числе и под общим наркозом, чтобы избежать неприятных ощущений.

И самое главное: никогда нельзя заниматься самолечением! Если у вас выявили хеликобактер пилори, обязательно обратитесь к гастроэнтерологу: только специалист может назначить эрадикационную терапию, подобрать препараты по показаниям и с учетом вашего состояния здоровья.

Беседовала Екатерина Дзюба