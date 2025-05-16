Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Участникам СВО – комплекс услуг в МФЦ

Новый проект по предоставлению участникам СВО и членам их семей комплекса мер поддержки в режиме «одного окна» стартовал в МФЦ Ленинградской области.

Рубрики:  Общество

Теперь для получения федеральных, региональных и муниципальных услуг потребуется оформить в МФЦ всего одно заявление. Проект по созданию комплексной услуги на базе МФЦ реализуется при поддержке Минобороны России и Минэкономразвития России. 

«Комплекс услуг для участников СВО и членов их семей» включает в себя сразу 13 услуг. Он сформирован в рамках жизненной ситуации «Участие в специальной военной операции». 

Это дает возможность в режиме «одного окна» и за один визит в МФЦ оформить все услуги, положенные участникам СВО и членам их семей на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

Комплекс услуг предоставляется в любом отделении МФЦ Ленинградской области. Для этого заявителю достаточно выбрать на терминале электронной очереди опцию «Комплекс услуг для участников СВО», после чего его пригласят в соответствующее окно обслуживания. Специалист предложит заявителю заполнить короткую анкету, на основании которой сформирует положенный список услуг в соответствии с жизненной ситуацией, и оформит единое заявление сразу на весь комплекс услуг. 

В ближайшей перспективе МФЦ планируют расширить перечень мер соцподдержки, входящих в «Комплекс услуг для участников СВО и членов их семей». 

Проект по созданию комплексного запроса на базе МФЦ реализуется при поддержке Минобороны России и Минэкономразвития России.

 

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области