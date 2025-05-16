Участникам СВО – комплекс услуг в МФЦ

Теперь для получения федеральных, региональных и муниципальных услуг потребуется оформить в МФЦ всего одно заявление. Проект по созданию комплексной услуги на базе МФЦ реализуется при поддержке Минобороны России и Минэкономразвития России.

«Комплекс услуг для участников СВО и членов их семей» включает в себя сразу 13 услуг. Он сформирован в рамках жизненной ситуации «Участие в специальной военной операции».

Это дает возможность в режиме «одного окна» и за один визит в МФЦ оформить все услуги, положенные участникам СВО и членам их семей на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

Комплекс услуг предоставляется в любом отделении МФЦ Ленинградской области. Для этого заявителю достаточно выбрать на терминале электронной очереди опцию «Комплекс услуг для участников СВО», после чего его пригласят в соответствующее окно обслуживания. Специалист предложит заявителю заполнить короткую анкету, на основании которой сформирует положенный список услуг в соответствии с жизненной ситуацией, и оформит единое заявление сразу на весь комплекс услуг.

В ближайшей перспективе МФЦ планируют расширить перечень мер соцподдержки, входящих в «Комплекс услуг для участников СВО и членов их семей».

Проект по созданию комплексного запроса на базе МФЦ реализуется при поддержке Минобороны России и Минэкономразвития России.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области