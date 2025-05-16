Волонтёры помогают ленинградцам повышать финансовую грамотность

Встречи, проведённые добровольцами, помогли людям разного возраста повысить свою финансовую осведомленность и обезопасить себя в виртуальном пространстве.

Благодаря волонтерам, жители региона приняли участие в мероприятиях, направленных на повышение уровня финансовой грамотности и обеспечение своей кибербезопасности.

Одним из активных участником волонтерских просветительских проектов является Нина Мигунова. Так, в марте состоялась встреча по вопросам финансовой безопасности для пожилых жителей региона. Ее участники узнали о способах предотвращения различных видов мошенничества, поделились своим личным опытом и получили ценные рекомендации экспертов.

Тематический час «Кибербезопасность и диджитал-гигиена» прошел в апреле в клубе любителей творчества «Светлица». Здесь собрались люди разных возрастов, чтобы обсудить правила безопасного поведения в сети Интернет и научиться распознавать угрозы цифрового пространства.

В мае ею организована игра-квиз «Дивиденды от классиков», совмещающая финансовые темы с литературой. Нестандартный подход помог участникам лучше усвоить материал и убедиться, насколько легко применять классические знания в повседневной жизни.

В 2024 году участниками занятий по повышению финансовой грамотности стали свыше 50 тыс. человек. Среди них были школьники, студенты, пенсионеры и предприниматели.

«Эти успехи возможны благодаря активному участию региональных волонтерских объединений, координационной работе органов власти всех уровней и поддержке образовательных организаций. Теперь каждый житель региона имеет возможность приобрести необходимые навыки и умения, позволяющие чувствовать себя увереннее в современной экономической среде. Инициатива волонтеров способствует формированию устойчивого сообщества финансово грамотных граждан, укрепляет финансовую защищенность ленинградцев», — подчеркивают в Региональном центре финансовой грамотности Ленинградской области.