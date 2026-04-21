Весенний день год кормит

Заседание Совета директоров предприятий АПК прошло на площадке АО «Красногвардейский» - предприятия с 60-летней историей, которое по праву считается одним из лидеров отрасли.

Руководителей ведущих предприятий АПК, представителей профильных организаций и федеральных структур приветствовала глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим. Особые слова признательности были адресованы АО «Красногвардейский», которое демонстрирует впечатляющие результаты и задает тон развитию всего сельского хозяйства в Гатчинском округе.

- Благодарю весь коллектив и лично руководителя Олега Сергиенко за титанический труд, профессионализм и вклад в развитие агропромышленного комплекса нашего округа. Предприятие - образец устойчивого развития и эффективного использования мер государственной поддержки. Только за последние пять лет АО «Красногвардейский» получило 700 млн рублей, что позволило укрепить позиции и выйти на новые высоты, - сказала Людмила Нещадим.

Важный вопрос для АПК - эпизоотическая ситуация по заболеваниям животных и птицы в целом по стране и меры по недопущению инфекционных заболеваний в Гатчинском округе. С подробным докладом на эту тему выступил начальник Управления ветеринарии Ленинградской области Леонид Кротов. Представленная информация объясняет и новые виды поддержки предприятий АПК. В этом году в Гатчинском округе к четырем существующим муниципальным мерам поддержки добавились две новые - компенсация расходов на вакцинацию скота и строительство дезбарьеров.

На встрече были рассмотрены ключевые вопросы по организации весенних полевых работ 2026 года. Вести с полей представила заместитель главы администрации по экономике и цифровому развитию Галина Никифорова. По состоянию на 15 апреля хозяйствами Гатчинского округа посеяно 150 га зерновых культур, в том числе ЗАО «Искра» - 50 га (овес), АО «Красногвардейский» - 100 га (40 га пшеницы и 60 га овса). В 2026 году вся посевная площадь сельскохозяйственных культур, включая многолетние травы прошлых лет, составит 30,8 тысяч га. Это 15% от общей посевной площади в регионе. Сельскохозяйственные организации и крестьянско-фермерские хозяйства планируют посадить картофель на площади 217,6 га. Овощи будут посеяны крестьянско-фермерскими хозяйствами на площади 377,5 га, что на 19,5 га больше в сравнении с 2025 годом.

В округе имеется достаточный для проведения весенних полевых сельскохозяйственных работ объем сельскохозяйственной техники. В 2025 году субсидией из областного бюджета на возмещение затрат на приобретение техники воспользовались 24 предприятия Гатчинского округа. Ими приобретено 108 единиц техники и оборудования. Сумма субсидии составила 149,9 млн рублей. В 2026 году хозяйства запланировали приобрести дополнительно 22 трактора.

Государственная поддержка за счет средств федерального и областного бюджетов за 1 квартал нынешнего года составила 93 млн рублей, в том числе на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования 3,3 млн рублей, на проведение мелиоративных мероприятий 3,9 млн рублей, на возмещение части затрат на семеноводство и производство продукции отраслей растениеводства 3,6 млн рублей. Субсидиями воспользовались 14 сельхозтоваропроизводителя: 10 предприятий и четыре КФХ.

Среди важных вопросов, которые обсудили участники заседания, увеличение посевных площадей, в том числе за счет мониторинга и изъятия неиспользуемых земель с последующим вовлечением их в сельхозоборот. Подкрепляя слова конкретными примерами, о необходимости таких мер говорили и руководители округа, и сами аграрии.

В центре внимание остается решение проблемы кадрового голода. В Гатчинском округе на базе семи школ уже созданы профильные агротехнологические классы.

О мерах государственной поддержки для работодателей Ленинградской области рассказала директор Гатчинского филиала Центра занятости населения Ленинградской области Светлана Москонен. Кадровый центр Ленинградской области активно работает над насыщением отрасли специалистами. Работодатели могут получить субсидию до 1 млн рублей на создание и оборудование рабочих мест для инвалидов, а также компенсацию расходов на зарплату при трудоустройстве некоторых категорий граждан.

В ходе встречи руководители предприятий АПК получили самую свежую информацию о прохождении технического осмотра и оценки готовности техники к сезонным полевым работам, об обеспечения пожарной безопасности на объектах АПК и новых селекционных достижениях.

- Только комплексная совместная работа с правительством Ленинградской области, профильными комитетами и федеральными структурами способна обеспечить безопасность сельхозпредприятий, их сбалансированное развитие и продовольственную независимость нашей страны, - заключила Людмила Нещадим.

Татьяна Можаева