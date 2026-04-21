Жителей Ленинградской области приглашают принять участие во Всероссийской игре «Семейная зарница»

«Семейная зарница» призвана напомнить, что крепость родственных уз, взаимное уважение, поддержка и забота друг о друге – прочный фундамент, на котором строится современное российское общество. Игра позволяет участникам не только продемонстрировать ловкость, скорость и находчивость, но и выступает символом преемственности поколений, прививая такие качества, как ответственность, командный дух, патриотизм, смелость и мужество. Не случайно девиз игры звучит: «Родина начинается с семьи».

С инициативой о проведении «Семейной зарницы» выступила статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева во время Всероссийского оргкомитета «Победа» в январе 2025 года. Предложение поддержал Президент РФ Владимир Путин.

В этом году участников проекта ожидают нововведения. Так, одной из ключевых составляющих предстоящего сезона игры станет творческий конкурс, который пройдёт в новом формате. Он даст возможность семьям продемонстрировать свои креативные навыки и инженерное мышление.

Участникам нужно будет совместно сконструировать упрощённые модели военной техники, а затем применить их в ходе соревнований. Подобное испытание позволит наглядно показать детям и молодым людям, что их идеи могут найти воплощение в реальной жизни.

В 2026 в игре смогут принять участие семьи, состоящие из двух взрослых и двух детей в возрасте старше 11 лет. Финал проекта объединит семьи из всех регионов России, подготовкой которых будут заниматься 89 наставников – ветеранов СВО. В финале участников ждёт маршрутная квест-игра и масштабная военно-тактическая игра на местности.

Особую роль в проекте сыграют наставники, опыт которых, поддержка и личный пример помогут участникам почувствовать силу настоящего командного духа и взаимной ответственности.

Заявочная кампания «Семейной зарницы» продлится до 24 апреля 2026 года. Подать заявку на участие в игре можно на официальном сайте Движения Первых. Во время муниципального и регионального этапов пройдет семейный фестиваль, в ходе которого участники не только сразятся в конкурсных состязаниях, но также посетят мастер-классы и выставки в поддержку участников СВО. Финал масштабной игры пройдёт в августе-сентябре 2026-го, объединив 89 семей и столько же наставников.

В 2025 году в региональном этапе Игры в Ленинградской области приняло участие 12 семей, состоящих из четырёх человек. Победу одержала семья Кузнецовых из Гатчинского муниципального округа.

Организаторами игры в Ленинградской области выступают филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» в Ленинградской области, Региональное отделение Движения Первых Ленинградской области, Региональное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Ленинградской области при поддержке Правительства региона.

Проект проходит в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» для формирования образа традиционной патриотичной российской семьи.