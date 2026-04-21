ОДК-Сервис в рамках акции «Неделя без турникетов» посетили более 330 школьников и студентов

Студенты и школьники побывали в цехе сборки и ремонта двигателей, на участке термической обработки. Мастер цеха Евгений Бойко познакомил гостей с работой участка перспективных технологий, а технолог Лилия Гарифуллина рассказала об участках сборки и разборки двигателей. Также будущим специалистам продемонстрировали процесс неразрушающего контроля — один из ключевых этапов обеспечения качества авиационной техники. Все участники акции посетили музей предприятия, где познакомились с историей развития российского авиадвигателестроения и традициями предприятия.

Учащиеся Приморского техникума побывали на третьей производственной площадке предприятия, где начальник производства цеха Вячеслав Отт рассказал про стенды испытаний авиационных и вертолетных двигателей. Ребята наблюдали за работой инженеров-испытателей в реальном времени. Инженер-технолог Григорий Осипов продемонстрировал установку лазерно-порошковой наплавки и рассказал о ее применении в ремонте двигателей.

«Участие в акции «Неделя без турникетов» – это возможность для школьников и студентов увидеть реальное производство изнутри, познакомиться с оборудованием и задать вопросы действующим специалистам. Мы активно участвуем в этой акции каждый год, потому что считаем профориентацию важной частью подготовки будущих кадров для авиадвигателестроительной отрасли», — отметила специалист по профориентационной работе учебно-производственного отдела ОДК-Сервис Наталья Касьянова.

ОДК-Сервис плодотворно сотрудничает с учебными заведениями: студенты Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения и Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого обучаются по целевому направлению от предприятия, что позволяет им готовиться к работе по специальности еще во время учебы.