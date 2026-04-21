Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 22 апреля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 22 апреля 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
22.04.2026 с 10:00 до 17:00
Пудомягское ТУ:
п. Кобралово: ул. Строительная, ул. Лесная;
д. Пудомяги;
п. Лукаши;
д. Монделево, пер. Весенний, ул. Нагорная.
22.04.2026 с 09:00 до 18:00
Войсковицкое ТУ:
п. Войсковицы, ул. Молодежная;
д. Карстолово.
22.04.2026 с 09:00 до 17:00
23.04.2026 с 09:00 до 17:00
24.04.2026 с 09:00 до 17:00
Сяськелевское ТУ:
д. Крокшево,
д. Тепловка.
22.04.2026 с 08:00 до 17:00
Дружногорское ТУ:
гп. Дружная Горка:
ул. Введенского, д.6;
ул. Урицкого (АЗС, гаражи);
ул. Пролетарская, д.1;
ул. Садовая, д.5;
ул. Школьная, д.3А, 3-9;
ул. Урицкого, д.11А;
22.04.2026 с 08:00 до 17:00
г. Гатчина:
г. Гатчина:
ул. Крупской, д.12 (гостиница “Академическая”, вышка связи);
ул. Рощинская, д. 22, 26, 32, 28, 29, 30, 34, 38, 36, 40;
ул. Русинова, д. 2, 4, 6, 8, 12, 14, 10, 16, 18, 20;
ул. Коли Подрядчикова, д.22.