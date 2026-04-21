Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 22 апреля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 22 апреля 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

22.04.2026 с 10:00 до 17:00

Пудомягское ТУ:

п. Кобралово: ул. Строительная, ул. Лесная;

д. Пудомяги;

п. Лукаши; 

д. Монделево, пер. Весенний, ул. Нагорная.

 

22.04.2026 с 09:00 до 18:00

Войсковицкое ТУ:

п. Войсковицы, ул. Молодежная;

д. Карстолово.     

 

22.04.2026 с 09:00 до 17:00

23.04.2026 с 09:00 до 17:00

24.04.2026 с 09:00 до 17:00

Сяськелевское ТУ:

д. Крокшево,

д. Тепловка.

 

22.04.2026 с 08:00 до 17:00

Дружногорское ТУ:

гп. Дружная Горка:      

ул. Введенского, д.6; 

ул. Урицкого (АЗС, гаражи); 

ул. Пролетарская, д.1; 

ул. Садовая, д.5; 

ул. Школьная, д.3А, 3-9; 

ул. Урицкого, д.11А;

 

22.04.2026 с 08:00 до 17:00

г. Гатчина:                  

г. Гатчина: 

ул. Крупской, д.12 (гостиница “Академическая”, вышка связи); 

ул. Рощинская, д. 22, 26, 32, 28, 29, 30, 34, 38, 36, 40; 

ул. Русинова, д. 2, 4, 6, 8, 12, 14, 10, 16, 18, 20; 

ул. Коли Подрядчикова, д.22. 